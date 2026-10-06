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La investigadora Margarita del Val da 5 claves para ser "detectives" ante el próximo COVID

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Valladolid, 6 oct (EFE).- Investigación, reacción temprana, prevención, cooperación y divulgación son las cinco claves que la investigadora Margarita del Val plantea para estar preparados frente a la emergencia de nuevas enfermedades infecciosas, según detalla a EFE.

La científica del CSIC, una de las voces más reconocidas de la divulgación científica en España, participa este martes en la jornada divulgativa 'Detectives de virus', que reúne en la Universidad de Valladolid a especialistas en virus, vacunas y resistencia a los antibióticos.

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"Cada vez lo hacemos mejor, en cada situación aprendemos para la próxima", asegura del Val, quien afirma que la investigación permite adelantarse al surgimiento de nuevas enfermedades y saber cómo reaccionar.

La científica explica que la forma de empezar a estudiar las enfermedades causadas por virus es conocer las treinta familias existentes, entre las que se incluye, por ejemplo, una que todos conocemos ya: el coronavirus.

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"Identificar de qué familia es te permite acceder a todo el conocimiento anterior", añade del Val.

Estar preparados supone, explica la investigadora, tener pensado qué se va a hacer y evaluar qué ha funcionado mejor, pero también saber aquello que no ha sido efectivo para poder mejorarlo en la próxima emergencia.

"Hemos aprendido muchísimo con la pandemia de COVID-19, nos hemos dado cuenta de que la reacción temprana es el anticiparse primero, el esperar todo lo que pueda ocurrir", reflexiona Del Val.

La investigadora asegura que la COVID-19 ha marcado un antes y un después en la detección de nuevas enfermedades y explica que, aunque estas siguen siendo imprevisibles, el aprendizaje han permitido reaccionar a más velocidad ante el surgimiento de nuevos virus.

En los últimos meses han cobrado protagonismo dos enfermedades infecciosas, el Hantavirus y el Ébola Bundibugyo, y, según Del Val, hay una cuestión que está siendo clave en su tratamiento: la cooperación internacional.

"La cooperación internacional se ha lanzado inmediatamente y están colaborando la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades, el Centro africano para la Detección y el Control de la Enfermedad (CDC) y organismos internacionales", explica Del Val en relación con esta nueva cepa del Ébola, concentrada en el Congo.

A su juicio, todo ello ha permitido, en el caso de esta enfermedad, lanzar en 57 días el primer ensayo clínico y en 60 días, el segundo.

Pero, si hay algo que la investigadora señala como clave en la actuación frente a nuevas enfermedades infecciosas, es la prevención: "Estamos pasando de una medicina para curar a una medicina para prevenir", recalca.

Aunque la científica señala la vacunación de niños como "indiscutible", admite que existe un menor consenso sobre su relevancia en personas mayores y quienes pertenecen a grupos de vulnerabilidad; aunque sostiene que vacunarse en estas situaciones es vital, ya que la vacunación no solamente es importante para pasar la infección, sino también para evitar secuelas, vivir más tiempo y con salud.

Divulgación

Del Val es optimista sobre la posible reacción frente a la próxima gran enfermedad infecciosa y afirma que las instituciones, públicas y privadas, y la población en general están más preparadas.

"Ya es más normal que alguien se ponga la mascarilla cuando puede infectar a otros y, sobre todo, si hubiese otra emergencia, cada uno de nosotros reaccionaríamos mejor", subraya.

Sin embargo, la investigadora admite que todavía es necesaria "más información" en algunos aspectos clave, como la importancia de la vacunación en mayores, y hace hincapié en la divulgación para la prevención. EFE

bca/mr/mam

(foto)

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