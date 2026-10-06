La española María Pérez y la dominicana Marileidy Paulino, nominadas a atleta del año

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Redacción Deportes, 6 oct (EFE).- La marchadora española María Pérez y la velocista dominicana Marileidy Paulino fueron elegidas por World Athletics entre las nominadas a atleta mundial del año, un premio que en 2025 obtuvieron Sydney McLaughlin, en categoría femenina, y Armand Duplantis, en la masculina.

María Pérez se proclamó en 2026 en Birmingham (Reino Unido) campeona de Europa de la recién estrenada prueba de media maratón marcha. Su tiempo de una hora, 30 minutos y 6 segundos se convirtió también en el primer registro en formalizarse como récord del mundo de la disciplina.

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Marileidy Paulino, por su parte, cuenta en 2026 con sendas medallas de oro en los 400 metros y el relevo 4x400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como el primer puesto en los 400 del campeonato Ultimate organizado por World Athletics en Budapest (Hungría) como cierre de la temporada.

Junto a ellas, están nominadas la etíope Tigst Assefa, las estadounidenses Chase Jackson, Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell, la keniana Agnes Ngetich, la canadiense Camryn Rogers, la suiza Audrey Werro y la china Yan Ziyi.

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En categoría masculina, el saltador de pértiga sueco Armand Duplantis, vigente campeón de este premio, vuelve a estar nominado y a ser el gran favorito. 'Mondo' volvió a batir su propio récord del mundo en marzo de 2026, dejándolo en 6,31 metros, además de proclamarse campeón del mundo en pista cubierta, europeo y del Ultimate.

Junto a él, están nominados los estadounidenses Kenneth Bednarek y Ja'Kobe Tharp, el esloveno Kristjan Ceh, el italiano Andy Díaz, el brasileño Alison Dos Santos, el botsuano Collen Kebinatshipi, el británico Josh Kerr, el esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage y el keniano Sabastian Sawe. EFE

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