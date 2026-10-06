La CEOE ve "difícilmente justificable" una huelga general en mitad de un proceso electoral

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Madrid, 6 oct (EFE).- La patronal CEOE ha apuntado este martes que resulta "difícilmente justificable" utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores "como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".

En un comunicado tras conocerse el anuncio de huelga de CCOO y UGT, CEOE y CEPYME advierten que esta convocatoria, anunciada horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, "supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda".

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"Las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral", añaden las patronales, que consideran "inadmisible" que se pretenda trasladar a las empresas y trabajadores "el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión". EFE