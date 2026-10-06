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Francia se venga de su derrota en el Mundial y supera a Italia en el relevo mixto

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Redacción Deportes, 6 oct (EFE).- La selección de Francia se hizo con la medalla de oro en la categoría de relevo mixto en los Europeos de ciclismo en carretera, que se disputan en Liubliana (Eslovenia) del 2 al 7 de octubre, tomándose la revancha de los Mundiales contra Italia.

El combinado francés, compuesto por Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berthet, Cedrine Kerbaol y Maeva Squiban, terminó su intento en un tiempo de 1h00:19.05, un minuto y 12 segundos mejor que Italia (1h01:31.31), que se quedó con la plata. El podio lo completó Luxemburgo, con 1h03:53.58.

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En el Mundial de Montreal, dos semanas antes, Italia fue superior a Francia. En Liubliana, con un recorrido con gran protagonismo para la subida central, menos apto para especialistas, los franceses revalidaron el título que ya consiguieran en 2025 en los Europeos de su país.

Todas las rutas de estos Europeos se articulan en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista es el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). El relevo mixto consistía en dar dos vueltas al circuito, una los hombres y otra las mujeres.

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Tanto Francia como Italia realizaban dos cambios respecto a su alineación en el Mundial: en el primer caso, Thibault Guernalec y Maeva Squiban reemplazaban a Jordan Labrosse y Marion Borras; en el segundo, Marco Frigo y Alessia Vigilia entraban en lugar de Filippo Ganna y Vittoria Guazzini.

Solo participaban en esta prueba seis selecciones (Eslovenia, Ucrania, Luxemburgo, Polonia, Francia e Italia). Francia dominó de principio a fin: en el primer control de tiempo de la vuelta masculina, ya sacaban más de 26 segundos a sus rivales italianos; en el primer control de la vuelta femenina, la diferencia era de más de un minuto.

Las pruebas contrarreloj individuales de todas las categorías, todas ellas de una vuelta al circuito, cerrarán los Europeos este miércoles. EFE

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