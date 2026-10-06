El TC abre la puerta al regreso inmediato de Puigdemont al amnistiar la malversación

Madrid, 6 oct (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés, lo que abre la puerta al retorno inmediato del expresident catalán Carles Puigdemont, una vez que la corte de garantías publique su resolución y el Supremo aplique el fallo. EFE

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