El PNV votará de nuevo a favor del primer decreto de vivienda y rechazará el segundo

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Bilbao, 6 oct (EFE).- El PNV votará de nuevo en la Diputación Permanente del Congreso a favor del primero de los decretos aprobados por el Gobierno para proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios de viviendas y volverá a rechazar el segundo de los decretos, que establece la prórroga indefinida de los contratos.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este martes en una comparecencia ante los medios de comunicación que estas medidas son "un parche" que no soluciona el problema de la vivienda y que en el futuro serán necesarias "medidas integrales, no solo para proteger a los que están, sino también a los que vendrán mañana", porque "no hay suficiente vivienda y se necesita construir más". EFE

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