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El Kids&Us Manresa, a revertir su mala situación deportiva ante el potente Ulm

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Manresa (Barcelona), 6 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa intentará este miércoles (20.30 horas) revertir su mala situación deportiva en el estreno de la Eurocopa en el Nou Congost ante el potente Ratiopharm Ulm alemán.

Los del Bages, que no saben lo que es ganar en partido oficial este tramo inicial de temporada, necesitan sumar buenas sensaciones para alejar unos fantasmas que aparecieron más pronto de lo previsto en el feudo manresano.

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En el último duelo de la Liga Endesa disputado en casa, con derrota por 95-101 ante el Río Breogán, el público se mostró nervioso con los jugadores en diferentes fases del partido, situación que después justificó el técnico Diego Ocampo en rueda de prensa: "Entiendo que la gente vea esta mierda y se desanime".

Antes de esta derrota ante los lucenses, los catalanes ya cayeron en sus respectivos compromisos ante el PAOK de Salónica (93-78) y ante el Surne Bilbao Basket (107-92), todos ellos por amplias difererencias.

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El Kids&Us Manresa es colista tanto en la Eurocopa como en la Liga Endesa, por lo que la situación ya es de máxima urgencia. Una derrota ante el Ratiopharm Ulm haría crecer los nervios tanto en la plantilla como en la afición, algo que puede ser muy peligroso con la temporada arrancada recientemente.

Para el duelo ante los alemanes, Ocampo tendrá la baja del base Hugo Benitez, que sigue en recuperación de un neumotórax, y la duda hasta última hora del pívot Pierre Oriola, por molestias musculares.

En referencia al Ratiopharm Ulm, los alemanes empezaron muy bien en la Bundesliga con dos triunfos consecutivos, pero en las últimas dos semanas acumulan dos derrotas, por lo que bajaron hasta la décima posición de la tabla. En la Eurocopa, su único partido jugado hasta el momento se saldó con triunfo ante el Botevgrado búlgaro por 98-84.

En la previa de este encuentro habló el técnico asistente Nacho Juan, centrándose en la mentalidad de sus jugadores. "Todos tenemos claro que no puede volver a pasar lo que ocurrió ante el Breogán, necesitamos máxima concentración y todos son conscientes de ello", dijo.

"Ahora jugamos otra competición que nada tiene que ver con la Liga Endesa, y nos tiene que servir para mejorar. En la Eurocopa competiremos ante grandes equipos que su objetivo para el próximo año es jugar la Euroliga", zanjó. EFE

jvs/fa/cmm

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