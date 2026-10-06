El juez procesa por homicidio a 5 investigados por el incendio de un restaurante en Madrid

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Madrid, 6 oct (EFE).- Un juez ha procesado a cinco personas por un delito de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves y un delito contra los derechos de los trabajadores en relación al incendio ocurrido en el restaurante Burro Canaglia el 21 de abril de 2023 en Madrid, en el que murieron tres personas.

En un auto, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 46 ha acordado continuar la tramitación de las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado contra el administrador único de la empresa titular del restaurante, el gerente del local, dos administradores de la entidad franquiciadora y dos arquitectos.

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El juez, tras completar la fases de instrucción, da de plazo diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que soliciten apertura de juicio oral o archivo y presenten su escrito de acusación. EFE