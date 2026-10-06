El Gobierno autoriza la aportación de 50 millones a la OTAN para la defensa de Ucrania

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Madrid, 6 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una contribución voluntaria de 50 millones de euros a la OTAN para su participación en la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en el ejercicio 2026, con el objetivo de asistir y apoyar a este país en el ejercicio de su defensa individual.

Así lo ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes, celebrado un día después de que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones para el próximo 29 de noviembre.

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Según ha informado el Ejecutivo, esta contribución responde a la necesidad trasladada por el Consejo Atlántico de la OTAN y al compromiso de las naciones participantes de contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas.

La Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) es un pilar de la estrategia política y diplomática surgida de la 71 Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Liubliana (Eslovenia), basada en los acuerdos alcanzados por los países aliados en la Cumbre de la Haya de junio de 2025.

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La participación de España en la PURL se enmarca en el Acuerdo Marco General entre España y la OTAN, firmado el 6 de noviembre de 2025, y tiene su fundamento en el compromiso español de asistir a Ucrania "en el ejercicio de su derecho de defensa individual y apoyando la misma de manera coherente con el derecho internacional".

También en el ámbito de la Defensa, el Consejo de Ministros de este martes ha autorizado la celebración de un contrato por valor estimado de 104,3 millones de euros para la adquisición de misiles IRIS-T, aire-aire de corto alcance.

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El objetivo es actualizar y modernizar el stock de este sistema de armas utilizado por los cazabombarderos EF-18 y Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio.

Según el Gobierno, el mantenimiento del stock de este sistema de armas constituye "una prioridad estratégica" para mantener la capacidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio. EFE

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