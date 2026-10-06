Doce comunidades autónomas bajo aviso por lluvias y tormentas, con seis en nivel naranja

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Madrid, 6 oct (EFE).- Doce comunidades autónomas están hoy bajo aviso por lluvias y tormentas, seis de ellas en nivel naranja (peligro importante), por fuertes precipitaciones que podrán alcanzar más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de Cataluña como el litoral de Barcelona y litoral sur de Girona.

Se encuentran en nivel naranja de riesgo, además de Cataluña, las siguientes comunidades: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, de acuerdo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En el litoral de Barcelona y litoral sur de Girona se pueden acumular en el trascurso de doce horas más de 80 litros por metro cuadrado; podrían llegarse a esos niveles en solo 2-3 horas.

Se prevén chubascos y tormentas fuertes en amplias zonas de la península y en Canarias; podrán ser localmente muy fuertes y dejar acumulados significativos en zonas del suroeste y de Pirineos por la tarde.

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Las precipitaciones podrán superar más 30 litros por metro cuadrado en una hora en zonas del nordeste; en concreto en el Pirineo oscense y centro de Huesca, y también en el Pirineo de Lleida, en nivel naranja de riesgo.

Asimismo, se superarán esos niveles de lluvias en los montes del norte y Anchuras (Ciudad Real) y también en los montes de Toledo, también bajo aviso naranja.

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Igualmente en Villuercas y Montánchez (Cáceres) y en la Siberia extremeña; además, en el noroeste peninsular en la suroccidental asturiana; y en el interior de A Coruña (Galicia) y centro de Lugo y zona de la montaña.

A estas comunidades se suman en nivel amarillo de riesgo otras seis: Andalucía, Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja y Canarias.

En estos territorios se acumularán precipitaciones de entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En la Comunidad de Madrid las lluvias podrán acumular de forma extensa más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y habrá tormentas con posibilidad de granizo.

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Es posible que se registre granizo además en amplias zonas de Andalucía, Cataluña o Aragón; también habrá fuertes tormentas en Galicia, en donde podrá acompañarse de rachas de viento muy fuertes, al igual que en zonas de ambas Castillas o Asturias. EFE