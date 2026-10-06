De Andrés (PP vasco): "Seríamos tontos si no sospecháramos que puede haber intentos de manipular el voto por correo"

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El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que "seríamos tontos si no sospecháramos" que puede haber intentos de manipulación del voto por correo, dado que --según ha dicho en referencia al cargo ocupado en su día por Leire Díez en esta empresa pública-- en la dirección de Correos "ha habido determinadas personas que se han demostrado mafiosas".

De Andrés, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, ha expresado sus sospechas sobre la posibilidad de irregularidades en el sistema de voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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"Se están viendo cosas un poquito raras, casos un tanto extraños en anteriores elecciones", ha manifestado el dirigente del PP vasco quien --no obstante-- ha afirmado no recordar "exactamente" cuáles fueron esas supuestas incidencias. "Hubo algunos casos que desde luego eran chocantes; incluso creo que se verificaron como que había habido alguna irregularidad", ha manifestado.

Con posterioridad, una vez concluida la rueda de prensa, ha precisado que se refería a lo ocurrido en las elecciones municipales de Melilla en 2023, en las que la mitad del voto por correo quedó sin efecto.

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En la misma línea, durante la rueda de prensa ha afirmado que "siempre ha habido un halo de sospecha" en torno al voto por correo. Pese a ello, ha afirmado que el PP ha recogido y seguirá recogiendo votos a través de esta fórmula. "Nos fiamos más de nosotros que de otros", ha indicado.

De Andrés también ha aludido a los cargos que desempeñó en correos Leire Díez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, falsedad y obstrucción a la justicia, y conocida en ciertos ámbitos como 'la fontanera' del PSOE.

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"Vamos a ver, ¿la presencia de un personaje como la fontanera en Correos no puede inducir a sospechas? Es que seríamos tontos si no sospecháramos. Es que es una mafia, ¿cómo no vamos a sospechar?", ha manifestado, para insistir en que para la dirección de Correos se ha nombrado, "por intereses espurios", a "determinadas personas que se han demostrado mafiosas".

DECRETOS DE VIVIENDA

El dirigente del PP también se ha referido a las elecciones del 29 de noviembre y ha criticado la decisión del Gobierno central de llevar a la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos en los que las Cortes Generales se encuentran disueltas-- los nuevos decretos que aprobará para combatir la crisis de la vivienda.

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De Andrés ha reiterado sus críticas a la coalición que conforman el PNV y el PSE-EE --que gobiernan conjuntamente en las principales instituciones vascas--, partidos a los que ha acusado de "dañar la economía" de Euskadi.

"EL PNV NO ES UNA OPCIÓN"

Por ese motivo, se ha mostrado convencido de que las elecciones generales del 29 de noviembre constituyen "una oportunidad si se saben aprovechar aquí", dado que "se continúa con el mismo modelo, seguiremos bajando peldaños en relación con otras comunidades autónomas". En este sentido, ha afirmado que el PNV "no es una opción" si lo que se pretende es abrir la puerta a "un modelo distinto".

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De Andrés ha censurado el contenido de los decretos del Gobierno central, sobre los que ha asegurado que "no resuelven el modelo de vivienda" porque no contemplan la construcción "de una sola casa más" y porque "cuestionan la propiedad privada".

El dirigente 'popular' también ha reprochado al Gobierno central su decisión de llevar los nuevos decretos de vivienda que tiene previsto aprobar a la Diputación Permanente del Congreso, después de que sus dos anteriores decretos hayan sido rechazados por el Pleno.

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De Andrés ha recordado que en la Diputación Permanente no están representados los 350 diputados del Congreso, por lo que ha considerado que votar los decretos en dicho órgano --que sustituye al Pleno cuando las Cortes Generales están disueltas, como ocurre ahora-- supone "una pérdida de calidad democrática".

"FRAUDE DE LEY"

El presidente del PP de Euskadi ha acusado al PNV de "dar por buena" la fórmula con la que el Ejecutivo español pretende sacar adelante estos decretos, pese a que --según ha dicho-- este procedimiento constituye "un fraude de ley". De Andrés ha criticado que la formación 'jeltzale' no haya "discutido" el procedimiento a través del que se pretenden aprobar los nuevos decretos, y que se haya mostrado dispuesto a "leer" los nuevos textos.

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A su juicio, de esta forma el PNV "se suma a los partidos de la órbita sanchista" y al colectivo "progre", junto a Sumar, Podemos y EH Bildu. "El PNV también monta la tienda de campaña en la Puerta del Sol", ha afirmado, en referencia a la acampada de protesta por la situación de la vivienda que se desarrolla en Madrid. "Está entrando en el juego sucio de este fraude de ley", ha insistido.

CONGRESO APLAZADO

Respecto al Congreso del PP de Euskadi, ha informado de que lo más probable es que acabe retrasándose hasta después de las elecciones, dado que en un principio estaba previsto celebrarlo el 13 y 14 de noviembre, fechas que ahora coinciden con el inicio de la campaña electoral.

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De Andrés también ha asegurado que el único candidato que está decidido por el momento para concurrir a las elecciones por parte del PP vasco es el actual presidente de los 'populares' alaveses, Iñaki Oyarzabal. Asimismo, ha indicado que le gustaría que en estos comicios el PP lograra un escaño por cada uno de los tres territorios históricos --actualmente tiene uno por Bizkaia y otro por Álava--, aunque ha reconocido que "no es tarea fácil" obtener un diputado por Gipuzkoa.

Por otra parte, ha confirmado que asistirá al acto institucional que se celebrará este próximo miércoles en Gernika (Bizkaia), con motivo del 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco presidido por Jose Antonio Agirre.

De Andrés ha afirmado que su opinión sobre Agirre "no es mala", y que lideró el Ejecutivo vaco "en un momento de absoluta convulsión" y "se hizo responsable de todos los crímenes del bando republicano". En todo caso ha expresado sus "dudas" respecto a la posibilidad de que este 90º aniversario sea utilizado de forma "partidista" por alguna formación.