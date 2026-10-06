Cata Coll causa baja con la selección española y su puesto lo ocupará Eunate Astralaga

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Las Rozas (Madrid), 6 oct (EFE).- Cata Coll, guardameta de la selección española femenina de fútbol, ha causado baja en la concentración que el combinado nacional ha iniciado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para los dos encuentros amistosos ante Estados Unidos en el país norteamericano y su puesto lo ocupará Eunate Astralaga.

La ausencia ha sido anunciada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien informa de que Coll volverá a la disciplina de su club, el Barcelona en las próximas horas. De hecho ya no ha saltado al césped en la primera sesión de entrenamiento del grupo, que se celebra en la mañana de este martes desde las 10:30 horas.

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Tampoco lo ha hecho Astralaga, guardameta del Athletic que ha disputado hasta la fecha veintidós encuentros en las categorías inferiores de la Selección. Por ello Sonia Bermúdez solo ha contado en la sesión con Adriana Nanclares y Misa Rodríguez, las otras dos jugadoras elegidas en esa posición. EFE