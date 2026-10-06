Castilla y León inicia los contactos con embajadas para el retorno de menores migrantes

Guardar

Valladolid, 6 oct (EFE).- El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Familia, Desregulación y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox) ha anunciado este martes que el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado conversaciones con embajadas -sin especificar cuáles- de algunos de los países de origen de menores migrantes no acompañados acogidos en esta comunidad para promover su retorno.

“Las conversaciones con las embajadas de alguno de los menores ya se han iniciado”, ha asegurado Pollán durante el pleno de las Cortes, en respuesta a una pregunta de la procuradora socialista Nuria Rubio sobre los argumentos de la Junta para sostener que no caben más menores no acompañados en Castilla y León.

PUBLICIDAD

El vicepresidente ha defendido que el “interés superior del menor” pasa por que estos jóvenes estén con sus familias en sus países de origen o, en su defecto, bajo la tutela de las instituciones de esos países.

No obstante, Pollán ha precisado que la instrucción de los expedientes individualizados para el retorno no corresponde a las comunidades autónomas, sino al Estado, al que ha reprochado que no ejerza esa competencia mientras establece el reparto de menores entre los distintos territorios.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha asegurado que desde 2024 está sobrepasada la “capacidad real” del sistema de acogida de Castilla y León, diferenciándola de la capacidad fijada por la normativa estatal, y ha recordado que la Junta ha recurrido las disposiciones del Gobierno sobre el reparto de estos menores.

“Los menores no acompañados no son un enemigo al que derrotar, son niños y adolescentes que debemos proteger”, ha sostenido la procuradora socialista, quien ha acusado a Pollán de utilizar su cargo para difundir mensajes “racistas” y de convertir a los menores migrantes en una herramienta de confrontación política.

PUBLICIDAD

La socialista también ha censurado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber cedido las competencias de Familia a Pollán, mientras que el vicepresidente ha replicado que la posición que mantiene sobre inmigración cuenta, a su juicio, con el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Castilla y León. EFE

(foto)