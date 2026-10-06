Belarra llama a secundar la huelga general contra el "modelo de vivienda del PP y el PSOE"

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Madrid, 6 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este martes a participar en la huelga general por la vivienda, como "un hito más en una movilización histórica para terminar con el modelo de la especulación que ha durado desde la Transición" y que, a su juicio, tiene como "sostén" al PP y al PSOE.

Belarra ha dicho, en una rueda de prensa del Congreso, que una huelga general después de catorce años de la última es "la mejor noticia", ya que es "imprescindible seguir movilizándose para que cambien las cosas" y "transformar el modelo bipartidista que permite y alienta la especulación".

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Tras insistir en que la política de vivienda del PP y el PSOE se parecen "muchísimo", ha criticado que los socialistas, "en vez de alegrarse de la movilización que hay en las calles por el derecho a la vivienda y acompañarla con políticas valientes" la intente "aprovechar de manera partidista" para convocar elecciones.

Belarra también ha opinado que la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de los dos decretos que rechazó el pasado viernes el pleno del Congreso para llevarlos a la Diputación Permanente es "perfectamente legal".

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No obstante, ha vuelto a defender que lo que debería haber hecho el Ejecutivo es aprobar un decreto más "ambicioso" que los actuales, con medidas como la expropiación de pisos a los fondos y la bajada de los alquileres, y volver a aprobarlo cada mes, después de cada derogación en el Congreso.

La dirigente de Podemos se ha referido también a la promesa del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, de reducir el absentismo laboral y ha avanzado su "oposición feroz a financiar desde lo público el matonismo patronal".

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Según ha explicado, éste tipo de matonismo es el "modelo Mercadona", en el que "hay que pedir la baja al médico de la empresa" y por eso "se ven en Mercadona personas trabajando con muletas". EFE