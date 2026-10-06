Ayuso alerta de las "trampas" y "cambalaches" que pueda hacer Sánchez durante la campaña

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Madrid, 6 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha reafirmado este martes en sus dudas sobre las "trampas" y "cambalaches" que pueda hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el próximo proceso electoral, ha pedido a la gente "que no se confíe" y ha zanjado: "Todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna".

Así ha reaccionado cuando, en una visita a la feria hortofrutícola Fruit Attraction, le han preguntado por sus palabras de ayer en las que arrojó dudas sobre el voto por correo.

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Desde Génova se han desmarcado de estas palabras, y esta mañana el portavoz del PP, Borja Sémper, ha aseverado que el sistema de voto por correo es "garantista" y ha subrayado: "Lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire con voto presencial y con voto por correo". EFE

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