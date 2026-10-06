Espana agencias

Arcuri recurre el archivo de la causa por sustracción de menores contra Juana Rivas

Guardar

Granada, 6 oct (EFE).- El equipo jurídico del italiano Francesco Arcuri ha recurrido el archivo de la causa seguida contra Juana Rivas por un delito de sustracción de menores que dictó en septiembre un juzgado de Instancia y ha solicitado la reapertura de la causa al considerar que sí hubo intención en sus hechos.

El recurso de apelación presentado contra el auto de archivo dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Granada, al que ha tenido acceso EFE, rebate los argumentos ofrecidos para el sobreseimiento de la causa.

PUBLICIDAD

El auto recurrido acordó el archivo al considerar que no queda probado que Juana Rivas cometiese el delito de sustracción de menores de su hijo por ausencia de dolo y porque esta vecina de Maracena acudió a los tribunales, contó con asesoramiento y alegó actuar para proteger a Daniel.

El recurso cuestiona estos tres motivos para reabrir la causa iniciada por Arcuri, expareja de Juana Rivas, que denunció que el menor de sus hijos no había regresado a Italia pese a que él tiene su custodia.

PUBLICIDAD

El auto recurrido destacó que Rivas utilizó los procedimientos legalmente previstos para que su hijo no viajase a Italia y cumplió con su entrega cuando lo solicitó una resolución judicial.

La representación jurídica de Arcuri, que coordina el letrado Enrique Zambrano, ha apuntado en el recurso que la cuestionada permanencia del menor en España se produjo desde el 18 de febrero hasta el 25 de julio de 2025, tiempo en el que Rivas sabía que había una orden para que el niño regresase a Italia.

El recurso se opone a que la invocación de la protección del menor y el asesoramiento legal sirvan para exculpar a Juana Rivas y aporta media docena de pronunciamientos judiciales contrarios a ese criterio.

En una treintena de folios, el recurso plantea siete motivos contra el archivo de la causa y se opone a que el hecho de que Rivas acudiese a los tribunales, lo hiciese asesorada, y nunca estuviera ilocalizable anule su objetivo de hacerse con la custodia del menor "por vía de hecho".

Los representantes de Arcuri han recalcado que el delito de retención por incumplimiento grave del deber establecido por resolución judicial o administrativa no exige ocultación, clandestinidad ni apercibimiento penal.

Entre otros motivos, recurre también el argumento del auto de archivo que considera "justificada" la retención por el proceso judicial abierto contra Arcuri en Italia y aporta que la Corte de Cagliari otorgó la custodia al padre e identificó un "riesgo de daño psicológico" para el niño asociado a la probada conducta materna.

Francesco Arcuri ha solicitado que se revoque el auto de archivo de la causa por sustracción de menores contra su expareja para continuar con los trámites del procedimiento abreviado contra Juana Rivas.

También ha solicitado que se incorporen nuevos documentos, incluida la declaración en una sede judicial italiana que hizo el menor el pasado mes de febrero, con su traducción reglada. EFE

mro/vg/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Una avería recurrente en los inyectores obliga al profesional a mostrar, paso a paso, el proceso de limpieza de un motor y las razones técnicas detrás de la suciedad acumulada

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Vuelta a la casilla de salida en el ‘caso Montoro’: el Supremo devuelve a Tarragona la decisión sobre si la investigación debe trasladarse a un juzgado de Madrid

La Sala de lo Penal rechaza asumir la disputa planteada por Equipo Económico y Manos Limpias al considerar que no existe un conflicto de competencia entre órganos judiciales de distintas comunidades autónomas

Vuelta a la casilla de salida en el ‘caso Montoro’: el Supremo devuelve a Tarragona la decisión sobre si la investigación debe trasladarse a un juzgado de Madrid

La OCU advierte sobre las hamburguesas del supermercado: “Las ‘burger meat’ pueden llevar sulfitos que mantienen el color de la carne”

La organización señala que la mayoría de las hamburguesas de vacuno a la venta en supermercados son ‘burger meat’, con al menos un 4% de ingredientes vegetales, y no son necesariamente más baratas

La OCU advierte sobre las hamburguesas del supermercado: “Las ‘burger meat’ pueden llevar sulfitos que mantienen el color de la carne”

Cuatro plantas que ayudan a ahuyentar las chinches de cama: cuáles elegir y dónde colocarlas

Sus propiedades aromáticas repelen a estos insectos, por lo que pueden utilizarse como complemento ante la posible presencia de chinches en casa

Cuatro plantas que ayudan a ahuyentar las chinches de cama: cuáles elegir y dónde colocarlas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Vuelta a la casilla de salida en el ‘caso Montoro’: el Supremo devuelve a Tarragona la decisión sobre si la investigación debe trasladarse a un juzgado de Madrid

El Constitucional despeja el camino para la vuelta de Puigdemont a España antes de las elecciones: avala la amnistía para que el juez levante su orden de detención

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

Detienen a un exjefe de la Inteligencia de Alemania por espionaje: transmitió información a “un oficial de un servicio extranjero”

ECONOMÍA

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

El Banco de España detecta indicios de un posible desvío de productos chinos hacia Europa por los aranceles de Trump

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

DEPORTES

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid