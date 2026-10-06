Arcuri recurre el archivo de la causa por sustracción de menores contra Juana Rivas

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Granada, 6 oct (EFE).- El equipo jurídico del italiano Francesco Arcuri ha recurrido el archivo de la causa seguida contra Juana Rivas por un delito de sustracción de menores que dictó en septiembre un juzgado de Instancia y ha solicitado la reapertura de la causa al considerar que sí hubo intención en sus hechos.

El recurso de apelación presentado contra el auto de archivo dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Granada, al que ha tenido acceso EFE, rebate los argumentos ofrecidos para el sobreseimiento de la causa.

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El auto recurrido acordó el archivo al considerar que no queda probado que Juana Rivas cometiese el delito de sustracción de menores de su hijo por ausencia de dolo y porque esta vecina de Maracena acudió a los tribunales, contó con asesoramiento y alegó actuar para proteger a Daniel.

El recurso cuestiona estos tres motivos para reabrir la causa iniciada por Arcuri, expareja de Juana Rivas, que denunció que el menor de sus hijos no había regresado a Italia pese a que él tiene su custodia.

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El auto recurrido destacó que Rivas utilizó los procedimientos legalmente previstos para que su hijo no viajase a Italia y cumplió con su entrega cuando lo solicitó una resolución judicial.

La representación jurídica de Arcuri, que coordina el letrado Enrique Zambrano, ha apuntado en el recurso que la cuestionada permanencia del menor en España se produjo desde el 18 de febrero hasta el 25 de julio de 2025, tiempo en el que Rivas sabía que había una orden para que el niño regresase a Italia.

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El recurso se opone a que la invocación de la protección del menor y el asesoramiento legal sirvan para exculpar a Juana Rivas y aporta media docena de pronunciamientos judiciales contrarios a ese criterio.

En una treintena de folios, el recurso plantea siete motivos contra el archivo de la causa y se opone a que el hecho de que Rivas acudiese a los tribunales, lo hiciese asesorada, y nunca estuviera ilocalizable anule su objetivo de hacerse con la custodia del menor "por vía de hecho".

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Los representantes de Arcuri han recalcado que el delito de retención por incumplimiento grave del deber establecido por resolución judicial o administrativa no exige ocultación, clandestinidad ni apercibimiento penal.

Entre otros motivos, recurre también el argumento del auto de archivo que considera "justificada" la retención por el proceso judicial abierto contra Arcuri en Italia y aporta que la Corte de Cagliari otorgó la custodia al padre e identificó un "riesgo de daño psicológico" para el niño asociado a la probada conducta materna.

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Francesco Arcuri ha solicitado que se revoque el auto de archivo de la causa por sustracción de menores contra su expareja para continuar con los trámites del procedimiento abreviado contra Juana Rivas.

También ha solicitado que se incorporen nuevos documentos, incluida la declaración en una sede judicial italiana que hizo el menor el pasado mes de febrero, con su traducción reglada. EFE

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