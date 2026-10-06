24-45. Atlanta domina en N.Orleans en el 20 aniversario del regreso de Saints tras Katrina

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Chicago (EE.UU.), 5 oct (EFE).- Los Atlanta Falcons dominaron este lunes a los New Orleans Saints (45-24) en la NFL, en una noche en la que la franquicia de Louisiana celebraba el vigésimo aniversario de su regreso al Superdome tras la devastación causada por el huracán Katrina.

Atlanta igualó su récord de cinco touchdowns por carrera. Bijan Robinson sumó 145 yardas y dos anotaciones, y Brian Robinson Jr. aportó 62 yardas y tres 'touchdowns'.

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El mariscal de campo Michael Penix Jr. lanzó para 223 yardas, con un pase de anotación y ninguna intercepción. Drake London lideró las recepciones con cinco para 96 yardas.

Para Nueva Orleans, Tyler Shough acumuló 286 yardas de pase, un touchdown y ninguna intercepción. Alvin Kamara lideró por tierra con 23 yardas y dos anotaciones, mientras que Chris Olave destacó con ocho recepciones para 116 yardas.

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Atlanta golpeó desde el inicio con una carrera de 59 yardas de Bijan Robinson hasta la zona de anotación. El corredor volvió a marcar antes del cierre del primer cuarto y los Falcons tomaron una ventaja de 14-0, lo que dejó contra las cuerdas a Nueva Orleans.

Alvin Kamara recortó distancias al comenzar el segundo período, pero Atlanta respondió con su dominio por tierra. Brian Robinson Jr. anotó y Nick Folk amplió la diferencia hasta el 24-7 al descanso. Los Saints volvieron a sumar en el tercer cuarto, aunque otro 'touchdown' de Brian Robinson frenó sus esperanzas.

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Nueva Orleans se acercó al 31-17, pero un pase de 31 yardas de Michael Penix Jr. a Jahan Dotson alejó cualquier amenaza. Brian Robinson completó posteriormente su tercer touchdown y elevó la ventaja al 45-17. Los Saints maquillaron finalmente el resultado con una anotación tardía para el definitivo 45-24.

Los Saints y los Falcons conmemoraron el vigésimo aniversario del regreso de la franquicia al Superdome después del huracán Katrina, con un programa especial antes y durante el partido.

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La ceremonia contó con la presencia de varios integrantes del equipo de 2006, entre ellos Drew Brees y Steve Gleason, quien ejerció como capitán honorario y participó en el tradicional 'Who Dat!' previo al encuentro.

La cantante Irma Thomas, que interpretó el himno nacional en aquel partido, volvió a hacerlo veinte años después.

La celebración incluyó además distintos homenajes a los jugadores y entrenadores de aquel equipo y actuaciones musicales durante el descanso, con Trombone Shorty & Orleans Avenue como protagonistas y la participación de varios artistas vinculados a Nueva Orleans.

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El 25 de septiembre de 2006, los Saints recibieron a los Falcons en su primer partido en el Superdome después de que Katrina obligara a la franquicia a abandonar temporalmente Nueva Orleans.

En el primer cuarto, Gleason bloqueó un despeje de Atlanta en una jugada que terminó con un balón recuperado en la zona de anotación y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la historia de la ciudad.

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Los Saints se impusieron por 23-3 en un encuentro que simbolizó el regreso de Nueva Orleans a uno de sus principales escenarios deportivos poco más de un año después de la devastación causada por el huracán. EFE