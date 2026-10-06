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1-1. Martinica hunde a El Salvador del colombiano 'Bolillo' Gómez

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Redacción Deportes, 5 oct (EFE).- La selección de Martinica rescató este lunes un empate 1-1 como local ante El Salvador y hundió el sueño de mantenerse en la Liga A de la Concacaf de los dirigidos por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, quien puso su cargo a disposición si no lograba quedarse en esta división.

Con este resultado, los salvadoreños se quedan fuera de la Liga A con cuatro puntos y la peor cuota goleadora, dado que ningún resultado de los otros duelos pendientes los saca de los puestos de descenso.

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La Selecta llegó a este juego con la necesidad de ganar y de que Honduras o Guatemala perdieran sus respectivos duelos para mantenerse en la Liga A, y el resultado parecía encarrilarse en el minuto 3 por medio de Jefferson Valladares.

Valladares aprovechó la primera ocasión de los salvadoreños cuando el guardameta local y un defensor erraron al intentar despojar del balón al atacante Styven Vásquez.

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Con este tanto, los dirigidos por el 'Bolillo' trataron de mantener la ventaja con un juego ordenado en defensa y balones largos al área rival, donde el ariete Brayan Gil desaprovechó al menos dos ocasiones de incrementar el marcador.

Los locales comenzaron a ganar posesión a lo largo del juego y redujeron a los salvadoreños a su campo, sin que sus ataques rindieran fruto ante algunas salvadas del guardameta Mario González o la falta de puntería de sus delanteros.

Fue en el minuto 56 cuando Janis Antiste fusiló a González tras una asistencia de taco que le dejó servido el 1-1.

Martinica puso contra las cuerdas a los salvadoreños con su control de balón y arremetidas en ataque, dinámica que se mantuvo hasta el final.

Los locales podrían mantenerse en la Liga A; lo que necesitan es que Honduras pierda su duelo ante Jamaica, que marcha en segunda posición antes de su partido con los catrachos.

Se prevé que tras este resultado la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) oficialice la salida del 'Bolillo', dado que su presidente, Yamil Bukele, dijo tras la derrota por 6-0 ante Guatemala que su objetivo sería buscar la permanencia en la Liga A.

“'Bolillo' me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes (6 de octubre) y eso es lo que puso sobre la mesa”, dijo el presidente de la Fesfut.

Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido veinte partidos con un saldo de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias. EFE

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