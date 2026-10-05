Vox pide a la Junta Electoral el censo de los nuevos españoles por la ley de nietos

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Madrid, 5 oct (EFE).- Vox ha solicitado a la Junta Electoral Central el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) que se aplicará en las elecciones del 29 de noviembre y el número de electores inscritos en este censo por la vía de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto.

De acuerdo con el escrito de Vox remitido a la JEC, recuerda que estas personas tienen el derecho de voto suspendido cautelarmente y quiere además que el censo del voto CERA se detalle "con indicación y separación exacta" de la circunscripción provincial asignada para cada elector.

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Reclama también que la JEC les facilite "la prueba jurídica" que verifique de forma fehaciente la suspensión de la inscripción en el censo de los residentes ausentes a raíz de la instrucción del Gobierno, que presumía la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Precisamente, este lunes se ha reunido el Supremo, coincidiendo con el anuncio de la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre, para analizar el recurso de la Abogacía del Estado, pero podría no resolver hoy sobre esta cuestión, que afecta a una parte del censo de españoles que vive en el extranjero. EFE

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