Espana agencias

Una llamada de alerta, un ariete y una pistola táser para reducir al parricida de Madrid

Guardar

Santi Sánchez

Madrid, 5 oct (EFE).- A los vecinos del número 12 del paseo de los Húsares, en el barrio madrileño de Cuatro Vientos, les han despertado los gritos de auxilio y la luz azul de los coches de la Policía Nacional, que a las 4:40 de la madrugada han acudido hasta el 2ºA alertados por una llamada. El autor de la misma era César G.L., que dijo a la Policía que iba a matar a alguien. De fondo, los gritos de socorro de sus padres.

PUBLICIDAD

César G.L. ha acabado este lunes con la vida de sus padres empleando una mancuerna como arma, en un crimen que ha conmocionado la vida tranquila de Cuatro Vientos, una colonia militar a las afueras de Madrid, a escasos metros del aeródromo del mismo nombre.

Al llegar al inmueble, los agentes se han encontrado con la puerta atrancada, que han tenido que derribar usando un ariete, y, dentro del piso, los cadáveres de César y María, de 72 y 69 años. También su hijo, de 36, en un "altísimo grado de violencia y alteración", al que han tenido que reducir con una pistola táser y sacar del inmueble en una silla de ruedas.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales explican a EFE que el autor del homicidio tiene un historial psiquiátrico, algo que corroboran varios vecinos. Pero el hoy parricida cuenta también con antecedentes penales, e incluso estuvo en prisión por amenazar con un cuchillo a familiares y a guardias civiles.

Este ingeniero forestal de 36 años salió de la cárcel en junio de 2025. Pasó diez meses en preventiva por un incidente que tuvo lugar en agosto de 2024 en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, cuando amenazó con un cuchillo de 25 centímetros a dos agentes de la Guardia Civil tras atrincherarse en una casa del pueblo propiedad de su familia.

Las imágenes de César cuchillo en mano se volvieron virales al momento. "No tengo miedo a la muerte", "tengo que hablar con mi novia y saber dónde coño está", "llamad a mi novia y a mi cuñado", gritó entonces. Además, amenazó con matar a su hermana, a su cuñado y a los dos agentes del instituto armado.

De aquél incidente César salió acompañado de sus padres, que le convencieron para que se entregase a las autoridades. Por los hechos de agosto se le imputaron cinco delitos: homicidio en grado de tentativa; atentado contra la autoridad; daños; amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer y amenazas en el ámbito familiar.

Según relata un vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato, César no salió bien de su paso por la cárcel, y tenía problemas de salud mental. "No estaba bien, y eso se veía", explica otra vecina.

En la parroquia de Santa María de la Dehesa la bandera ondea este lunes a media asta. A la salida de misa, los feligreses estaban consternados y no hablaban de otra cosa que del asesinato de César, capitán de la Armada, y María, dos "personas maravillosas" y con una vida tranquila, que cada día iban a la iglesia.

"Eran muy majos, no hay otra palabra para definirlos". "Eran estupendos", explican a las puertas de la parroquia dos vecinas del barrio. Metros más allá, en su portal, son varias las personas las que explican que los dos fallecidos habían sido abuelos hace pocos días. El matrimonio tenía otras tres hijas, además de César.

En uno de los dos bares del barrio, la noticia del parricidio ha sido la más comentada entre los vecinos, por encima del adelanto electoral, entre la estupefacción general y la incredulidad. "Los conocíamos todos, eran de toda la vida", resume otro vecino. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

La Agencia Tributaria transferirá 5.000 euros a los trabajadores por cuenta propia y entre 10.000 y 150.000 euros a las sociedades que cumplan los requisitos

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

El especialista explica cómo funciona el sistema de combustible de los vehículos actuales

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

Competencia cuestiona la norma que estudia el Ejecutivo para retirar hasta el 20% de la producción si existe un exceso de oferta y pide justificar que la medida sea realmente necesaria

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

ECONOMÍA

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

Feijóo anuncia sus propuestas en vivienda: de construir 250.000 casas al año a rebajar el IVA al 4% para jóvenes

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

DEPORTES

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos