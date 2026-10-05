Una llamada de alerta, un ariete y una pistola táser para reducir al parricida de Madrid

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Santi Sánchez

Madrid, 5 oct (EFE).- A los vecinos del número 12 del paseo de los Húsares, en el barrio madrileño de Cuatro Vientos, les han despertado los gritos de auxilio y la luz azul de los coches de la Policía Nacional, que a las 4:40 de la madrugada han acudido hasta el 2ºA alertados por una llamada. El autor de la misma era César G.L., que dijo a la Policía que iba a matar a alguien. De fondo, los gritos de socorro de sus padres.

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César G.L. ha acabado este lunes con la vida de sus padres empleando una mancuerna como arma, en un crimen que ha conmocionado la vida tranquila de Cuatro Vientos, una colonia militar a las afueras de Madrid, a escasos metros del aeródromo del mismo nombre.

Al llegar al inmueble, los agentes se han encontrado con la puerta atrancada, que han tenido que derribar usando un ariete, y, dentro del piso, los cadáveres de César y María, de 72 y 69 años. También su hijo, de 36, en un "altísimo grado de violencia y alteración", al que han tenido que reducir con una pistola táser y sacar del inmueble en una silla de ruedas.

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Fuentes policiales explican a EFE que el autor del homicidio tiene un historial psiquiátrico, algo que corroboran varios vecinos. Pero el hoy parricida cuenta también con antecedentes penales, e incluso estuvo en prisión por amenazar con un cuchillo a familiares y a guardias civiles.

Este ingeniero forestal de 36 años salió de la cárcel en junio de 2025. Pasó diez meses en preventiva por un incidente que tuvo lugar en agosto de 2024 en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, cuando amenazó con un cuchillo de 25 centímetros a dos agentes de la Guardia Civil tras atrincherarse en una casa del pueblo propiedad de su familia.

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Las imágenes de César cuchillo en mano se volvieron virales al momento. "No tengo miedo a la muerte", "tengo que hablar con mi novia y saber dónde coño está", "llamad a mi novia y a mi cuñado", gritó entonces. Además, amenazó con matar a su hermana, a su cuñado y a los dos agentes del instituto armado.

De aquél incidente César salió acompañado de sus padres, que le convencieron para que se entregase a las autoridades. Por los hechos de agosto se le imputaron cinco delitos: homicidio en grado de tentativa; atentado contra la autoridad; daños; amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer y amenazas en el ámbito familiar.

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Según relata un vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato, César no salió bien de su paso por la cárcel, y tenía problemas de salud mental. "No estaba bien, y eso se veía", explica otra vecina.

En la parroquia de Santa María de la Dehesa la bandera ondea este lunes a media asta. A la salida de misa, los feligreses estaban consternados y no hablaban de otra cosa que del asesinato de César, capitán de la Armada, y María, dos "personas maravillosas" y con una vida tranquila, que cada día iban a la iglesia.

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"Eran muy majos, no hay otra palabra para definirlos". "Eran estupendos", explican a las puertas de la parroquia dos vecinas del barrio. Metros más allá, en su portal, son varias las personas las que explican que los dos fallecidos habían sido abuelos hace pocos días. El matrimonio tenía otras tres hijas, además de César.

En uno de los dos bares del barrio, la noticia del parricidio ha sido la más comentada entre los vecinos, por encima del adelanto electoral, entre la estupefacción general y la incredulidad. "Los conocíamos todos, eran de toda la vida", resume otro vecino. EFE

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