Temas del día de EFE España del martes 6 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - La publicación en el BOE del decreto con la convocatoria anticipada de elecciones generales pone en marcha la maquinaria electoral y apremia a los partidos a preparar sus candidaturas y los programas con los que competirán el 29 de noviembre en las urnas.

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Gobierno volverá a aprobar este martes en la reunión del Consejo de Ministros los dos decretos leyes sobre vivienda rechazados la pasada semana en el Congreso con algunas modificaciones, con la idea de que sean aprobados por la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el órgano con facultades legislativas cuando las Cortes están disueltas.

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LEY AMNISTÍA

Madrid - El Tribunal Constitucional debate y, previsiblemente, dará su aval a amnistiar el delito de malversación de los líderes del 'procés', abriendo la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont, que podría producirse incluso antes de las elecciones si el Supremo, como parece que va a ocurrir, levanta inmediatamente después la orden de detención que pesa sobre él.

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LEY NIETOS

Madrid - Tras el adelanto electoral, el Tribunal Supremo debe decidir cuanto antes sobre qué ocurre con el derecho al voto de los españoles que consiguieron la nacionalidad como consecuencia de la ley de nietos, cuya alta en el censo electoral está suspendida cautelarmente.

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EDUCACIÓN PROFESORADO

Madrid - La convocatoria de elecciones ha dejado en el cajón numerosas reformas, entre ellas, algunas de las mejoras laborales que esperaban los docentes españoles, que tardan casi 40 años en llegar a la cima de su escala retributiva y la mayoría se mantiene con un salario alrededor de los 45.000 euros brutos tras diez años de ejercicio en unas aulas cada vez más complicadas.

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(Texto) Recursos de archivo en EFEServicios 8023480650

SANIDAD INFORME

Madrid - La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cuantifica el grado de privatización de la sanidad en España en una nueva edición de su informe anual, que el año pasado mantuvo a Madrid como la comunidad con mayor porcentaje de privatización, además de Canarias, Baleares y Cataluña.

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(Texto) Recursos de archivo en EFEServicios 8021504514

INMIGRACIÓN CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria - La Delegación del Gobierno en Canarias y la Guardia Civil hacen balance sobre la situación de la Ruta Atlántica cuando se cumplen 20 años de la primera crisis de los cayucos y de la creación del mando único en esta materia, dos décadas en las que han llegado a las islas casi 236.000 personas.

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EXPOSICIÓN DANTE

Madrid - La Fundación Canal presenta la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg', que reúne por primera vez las series completas de xilografías y litografías que estos artistas dedicaron sobre el infierno de la 'Divina comedia', separadas por casi un siglo y con técnicas artísticas muy diferentes.

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DÍA CINE

Madrid - El cine español celebra este martes su día en un año marcado por el éxito de películas tan diversas como 'Torrente, presidente', 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' y 'La bola negra', el fenómeno cinematográfico dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi que ya ha superado los dos millones de espectadores.

(Texto) EFEServicios 8023773750

CONGRESO GASTRONOMÍA

San Sebastián - La nao San Juan atraca en San Sebastián Gastronomika, que acoge el primer encuentro internacional de bacalao, en el que cocineros, historiadores, escritores, científicos y profesionales de distintos países reivindicarán el pescado que cambió la historia del mundo.

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TIEMPO LLUVIAS

Madrid - La dana ubicada al noroeste de la península mantiene la situación de inestabilidad con bajada de temperaturas generalizada y tormentas y chubascos fuertes, incluso con granizo, en distintas zonas del territorio peninsular y de Canarias, que serán más intensas por la tarde.

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AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:00h.- Madrid.- SENADO CIUDADES AUTÓNOMAS.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, impone las medallas de Oro de la Cámara Alta a los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y Melilla, Juan José Imbroda, en un acto que se celebra en el Antiguo Salón de Sesiones y al que asiste el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Antiguo Salón de Sesiones del Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Presentación oficial de la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', que ha recogido 5.000 firmas para impulsar candidaturas progresistas conjuntas a la Cámara Alta. Ateneo de Madrid. C/ Prado 21.

16:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para analizar la actualidad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) y 'streaming' en el canal de YouTube del partido. (Texto)

20:15h.- Sevilla.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Borja Sémper, portavoz nacional y vicesecretario de cultura del Partido Popular; Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea; Nativel Preciado, escritora, y Tania Sánchez, exdiputada de Podemos, participan en un coloquio en las jornadas sobre la guerra civil. Fundación Cajasol.

ECONOMÍA

09:30h.- Barcelona.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) celebra el acto de inauguración de MareNostrum 5 AI Upgrade, la infraestructura pública de IA más avanzada en Europa al servicio de la ciencia y la innovación. Auditorio Vèrtex (Campus Nord, UPC). Plaça d'Eusebi Güell, 6. (Texto)

10:00h.- Madrid.- FRAUDE FISCAL.- El juzgado de instrucción nº 32 de Madrid celebra una vista contra un notario acusado de defraudar a Hacienda 1,68 millones de euros. Juzgado de instrucción nº 32 de Madrid, Plaza de Castilla.

10:00h.- Madrid.- DELITO FISCAL.- Luis Sans, el que fuera propietario de Idental, cuyo cierre causó miles de afectados por delitos de estafa, se sienta en el banquillo por defraudar a Hacienda 464.289,26 euros en concepto de IRPF en el ejercicio de 2014, por ingresos derivados de su actividad como CEO del Grupo Intereconomía y administrador de varias sociedades. C/ Santiago de Compostela, 96.

11:00h.- Madrid.- TURISMO PERSPECTIVAS.- La alianza turística Exceltur presenta los resultados empresariales de la temporada de verano en España y las expectativas para el cuarto trimestre y avance del cierre para el conjunto del año 2026. Fénix Gran Meliá. C/ Hermosilla, 2. (Texto)(Foto)

12:00h.- Madrid.- FRUIT ATTRACTION - La feria internacional Fruit Attraction inaugura su 18ª edición con un acto que presidirá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y un debate vespertino sobre la relación entre la Unión Europea y Marruecos, como principales puntos de interés de la jornada. Ifema

12:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF)convoca una concentración en defensa del colectivo que representa ante la negociación del III Convenio Colectivo de Adif. Frente a la sede de la Presidencia de Adif, en la calle Sor Ángela de la Cruz.

13:00h.- Madrid.- EMPRESA FAMILIAR.- El exvicepresidente del BCE Luis de Guindos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participan en la clausura del XXIX Congreso nacional de la Empresa Familiar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El pleno del Tribunal Constitucional debate este martes las dos ponencias que avalan amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés' y previsiblemente aprobará una de ellas, abriendo la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont. Tribunal Constitucional. Calle Domenico Scarlatti, 6. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de Inassa en 2001 por Canal de Isabel II, en el que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, en una jornada en la que expondrán sus informes finales la abogada de la acusación ejercida por el PSOE y los letrados de las defensas. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO CUARTELES.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio a un teniente general de la Guardia Civil por el llamado caso Cuarteles, acusado en este caso por recomendar a un amigo suyo que carecía de experiencia para realizar obras de mejora en las fachadas de varias comandancias. Audiencia Provincial de Madrid.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga, con jurado popular, a dos acusados de asesinar a tiros a una mujer en su vehículo el 8 de enero de 2024 en el distrito de San Blas-Canillejas. Audiencia Provincial de Madrid. Calle Santiago de Compostela, 96. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- POLICÍA NACIONAL.- El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carles Prieto, presiden el acto de celebración del patrón de la Policía Nacional. Plaza Leonardo da Vinci. (Texto)

16:30h.- Madrid.- JORNADAS DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, clausura la II Edición de Examen14: Mujeres por tierra, mar y aire, protagonizado por mujeres militares y de la industria de defensa. Calle Libertad 15.

SOCIEDAD

10:30h.- Madrid.- SANIDAD INFORME.- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública presenta el duodécimo informe sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas 2026 (Vía telemática). (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD MENOPAUSIA.- Rebeca Marín, una mujer de 49 años en tratamiento por menopausia, registra en el Ministerio de Sanidad más de 25.000 firmas solicitando medidas urgentes ante la crisis de suministro de los medicamentos para paliar sus síntomas. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el teniente general de la Guardia Civil Francisco Javier Moscoso hacen balance sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración cuando se cumplen 20 años desde que se creó el mando único en esta materia en las islas en la primera crisis de los cayucos. Centro de Coordinación Regional de Canarias-CCRC (c/ Alicante, 22). (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- El Congreso de los Diputados celebra el' Foro Innovación en medicamentos para Enfermedades Raras: resultados en salud y valor social', a solicitud del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) del Hospital Universitario de La Paz Congreso de los Diputados. Sala Clara Campoamor.

19:30h.- Valladolid.- CIENCIA VIRUS.- Jornada divulgativa 'Detectives de virus', organizada por el CSIC y la Universidad de Valladolid. Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa). (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO ENSAYO.- El jurado falla el Premio Nacional de Ensayo, que dará a conocer el Ministerio de Cultura. (Texto)

08:45h.- San Sebastián.- CONGRESO GASTRONOMÍA.- San Sebastián Gastronomika acoge en su segunda jornada el primer encuentro internacional de bacalao para reivindicar el pescado que cambió la historia al impulsar rutas comerciales y sustentar economías. Puerto-Kursaal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Bilbao.- BELLAS ARTES.- Visita a la exposición 'Visiones de Ultramar' en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la coleccionista Patricia Phelps de Cisneros y la comisaria de la muestra, Estrella de Diego. Museo de Bellas Artes. (Texto) (Foto)

10:00h.- Valencia.- 9 D'OCTUBRE.- La alcaldesa de València, María José Catalá, asiste a la lectura del acta del traslado de la Real Senyera y de la Espada del rey Jaume I desde el Museo Histórico al Salón de Cristal, donde quedará expuesta con motivo de la exposición 'La Nostra Senyera', relacionada con los actos del 9 d'Octubre. Ayuntamiento. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN DANTE.- La Fundación Canal presenta la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg'. C/ Mateo Inurria, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- PREMIO LOEWE.- La Fundación Loewe ofrece una rueda de prensa en la que se anunciarán los ganadores del 39ª Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe. Casa Loewe. c/ Serrano, 34. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MUSEO DEL PRADO.- El Museo del Prado presenta, dentro de la programación de conmemoración del IV centenario del nacimiento de la reina Cristina de Suecia, parte del conjunto escultórico que la monarca reunió en Roma, y fue adquirido posteriormente por Isabel de Farnesio. Museo del Prado. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- COLECCIONES REALES.- El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, presenta la exposición 'Obras invitadas del Museo del Romanticismo'. Galería de las Colecciones Reales. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ARTE TEXTIL.- La Fundación María Cristina Masaveu inaugura una exposición de Arte Textil que reúne más de 80 piezas datadas entre el siglo XV y la actualidad, pertenecientes a las colecciones Masaveu firmadas por artistas como Aurèlia Muñoz, Teresa Lanceta o Joan Miró y Alexander Calder. C/ Alcalá Galiano, 6. (Texto)

10:45h.- Madrid.- FESTIVAL SERIES.- Presentación de la programación de la IV edición de South International Series Festival, que se celebrará del 30 de octubre al 4 de noviembre en Cádiz. C/ Fray Ceferino González, 11. (Texto)

11:00h.- Madrid.- JOYAS HISTORIA.- Eloy Martínez de la Pera es el comisario de la exposición 'Suárez. Un diálogo con el arte' con la que la firma de joyería celebra ocho décadas de trabajo artesano. Museo Lázaro Galdiano. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- MUSEO EGIPCIO.- El presidente de la Fundación Arqueológica Clos y fundador del Museo Egipcio de Barcelona, Jordi Clos, presenta dos nuevas piezas únicas en España que se incorporan a su colección permanente. Museo Egipcio (C. Valencia , 284) (Texto)

11:00h.- Valencia.- ARTE MICHAVILA.- La Fundación Bancaja presenta la exposición 'Ximo Michavila. Centenario (1926-2026)', una retrospectiva sobre la trayectoria artística del pintor valenciano más allá de sus conocidos paisajes de la Albufera y que le ha convertido en uno de los nombres clave del arte contemporáneo español. Fundación Bancaja, c/ General Tovar, 3. (Texto)

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes recibe en la Caja de las Letras un legado en homenaje al comediógrafo Carlos Arniches (Alicante, 1866–Madrid, 1943). Participarán Paloma Arniches, nieta del escritor; Joseba de Barrón, bisnieto del autor; y Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo. Instituto Cervantes. C/ Barquillo, 4. (Texto)

12:00h.- Madrid.- DÍA CINE.- Jornada organizada con motivo del Día del Cine Español con el título 'La libertad creativa del guionista', dedicada al papel de los guionistas en la creación cinematográfica y audiovisual. Cines Doré. C/ Santa Isabel, 3.

12:00h.- San Sebastián.- CONGRESO GASTRONOMÍA.- San Sebastián Gastronomika acoge el IX Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa en el que compiten los campeones de todas las ediciones anteriores. (A las 17:25h entrega de premios). Kursaal. (Texto) (Foto)

13:30h.- Barcelona.- PREMIO CRUASÁN.- El Gremio de Pastelería de Barcelona revela el nombre del ganador de la XIX edición del concurso que organiza al 'Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España'. Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Pl. Pons y Clerch 2. (Texto)

18:00h.- Barcelona.- LLUÍS LLACH.- El cantautor Lluís Llach reflexiona sobre la situación actual de la 'cançó' catalana junto a Lluís Meseguer y Xantal Rodríguez en un diálogo organizado junto a la fundación SGAE. Sede de la SGAE en Cataluña (paseo de Colón, 6). (Texto) EFE

slp/jlp

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