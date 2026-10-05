Sánchez comparecerá a las 9:00 horas para desvelar si adelanta o no las elecciones

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Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa, para desvelar si finalmente ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

El Ejecutivo ha informado de esa comparecencia después de un fin de semana en el que Sánchez ha analizado la situación y ha mantenido múltiples contactos con ministros y dirigentes del PSOE para recabar su opinión al respecto, que fuentes socialistas aseguran que de forma mayoritaria han sido favorables a ese adelanto.

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La propia convocatoria de la comparecencia alentaría el adelanto electoral, aunque fuentes de Moncloa habían señalado el fin de semana que, fuera cual fuera su decisión, la haría.

Si ha optado por acelerar el final de esta legislatura deberá comunicar si la fecha elegida para acudir a las urnas es la primera de las posibles, el 29 de noviembre.

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En ese caso, este mismo lunes, tras haber informado al rey, deberá reunirse el Consejo de Ministros para aprobar el decreto de convocatoria de los comicios, que se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A partir de entonces, de acuerdo con la ley electoral, tienen que transcurrir 54 días hasta los comicios, un plazo que desemboca en esa fecha del 29 de noviembre.

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En cualquier caso, fuentes del Gobierno han venido asegurando que su determinación es que, se adelanten o no las elecciones, se aprueben las medidas sobre vivienda que fueron rechazadas por el Congreso el pasado viernes.

Una opción que se baraja en caso de que las Cortes se disuelvan es que el Ejecutivo apruebe al menos un nuevo decreto con ellas y que en el plazo de 30 días sea votado por la Diputación Permanente del Congreso.

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Este órgano tiene potestad para ello tras la disolución del Parlamento y en él, a diferencia del pleno, no sería necesario el voto de Junts para avalar esa iniciativa. EFE