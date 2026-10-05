Panatta defiende a Sinner: "No tiene por qué entregar su historial médico"

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Roma, 5 oct (EFE).- El mítico tenista italiano Adriano Panatta defendió a su compatriota Jannik Sinner, ausente de las pistas debido a una lesión en la rodilla derecha, y dijo que no tiene por qué "entregar su historial médico" para justificar su molestia.

"He leído muchas polémicas sobre el hecho de que no se sepa exactamente qué le pasa a Sinner. Pero es normal que sea así, porque uno no tiene que explicar perfectamente la situación ni entregar su historial médico. Están intentando solucionar el problema", afirmó en declaraciones al programa deportivo La Domenica Sportiva de la RAI.

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"Por lo que sé, también es algo muy complicado. Ahora también se ha retirado de Shanghái. Espero que pueda volver a jugar para las Finales ATP (del 15 al 22 de noviembre) y, después, para la Copa Davis (del 24 al 29 de noviembre)", agregó el ganador de Roland Garros en 1976, en declaraciones difundidas este lunes.

La lesión de Sinner en la rodilla derecha, que le alejó de Toronto, Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos, Pekín y Shanghái, ha abierto el debate en Italia sobre la posibilidad de que sea más grave de lo que aparentaba en un inicio, si bien el deportista de San Cándido no ha dado información detallada sobre su gravedad.

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Sinner se mantiene alejado de los terrenos de juego desde que conquistó Wimbledon el pasado 12 de julio.

Aunque su regreso se preveía para la gira asiática, la vuelta del número uno tendrá que esperar, como mínimo, al ATP 500 de Viena, previsto para finales de mes, con vistas a las Finales ATP de Turín y a la Copa Davis de Bolonia de noviembre.

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Sin embargo, medios locales difundieron también la posibilidad de que Sinner decidiera centrarse en la recuperación de su rodilla y no volviera a la pista hasta la nueva temporada de 2027. EFE