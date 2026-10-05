Espana agencias

Panatta defiende a Sinner: "No tiene por qué entregar su historial médico"

Guardar

Roma, 5 oct (EFE).- El mítico tenista italiano Adriano Panatta defendió a su compatriota Jannik Sinner, ausente de las pistas debido a una lesión en la rodilla derecha, y dijo que no tiene por qué "entregar su historial médico" para justificar su molestia.

"He leído muchas polémicas sobre el hecho de que no se sepa exactamente qué le pasa a Sinner. Pero es normal que sea así, porque uno no tiene que explicar perfectamente la situación ni entregar su historial médico. Están intentando solucionar el problema", afirmó en declaraciones al programa deportivo La Domenica Sportiva de la RAI.

PUBLICIDAD

"Por lo que sé, también es algo muy complicado. Ahora también se ha retirado de Shanghái. Espero que pueda volver a jugar para las Finales ATP (del 15 al 22 de noviembre) y, después, para la Copa Davis (del 24 al 29 de noviembre)", agregó el ganador de Roland Garros en 1976, en declaraciones difundidas este lunes.

La lesión de Sinner en la rodilla derecha, que le alejó de Toronto, Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos, Pekín y Shanghái, ha abierto el debate en Italia sobre la posibilidad de que sea más grave de lo que aparentaba en un inicio, si bien el deportista de San Cándido no ha dado información detallada sobre su gravedad.

PUBLICIDAD

Sinner se mantiene alejado de los terrenos de juego desde que conquistó Wimbledon el pasado 12 de julio.

Aunque su regreso se preveía para la gira asiática, la vuelta del número uno tendrá que esperar, como mínimo, al ATP 500 de Viena, previsto para finales de mes, con vistas a las Finales ATP de Turín y a la Copa Davis de Bolonia de noviembre.

Sin embargo, medios locales difundieron también la posibilidad de que Sinner decidiera centrarse en la recuperación de su rodilla y no volviera a la pista hasta la nueva temporada de 2027. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

El hermano del rey Carlos ha iniciado una revisión judicial para cuestionar la legalidad de los registros realizados en sus propiedades de Sandringham y Royal Lodge tras ser detenido el pasado febrero

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

La colombiana ha anunciado este lunes una nueva fecha que culminará su gira el Día de la Hispanidad

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”

Este guiso de legumbres y setas demuestra que los guisos más reconfortantes del otoño también pueden ser ligeros y saludables

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales el 29 de noviembre, un adelanto de cerca de nueve meses

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”