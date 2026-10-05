Los arquitectos apelan al esfuerzo colectivo para resolver el problema de la vivienda

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Madrid, 5 oct (EFE).- El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en España apela a un "esfuerzo colectivo" para resolver el problema de la vivienda y reclama amplios consensos políticos para lograr medidas a corto, medio y largo plazo con la iniciativa privada y los profesionales del sector.

En un comunicado en el que conmemoran este lunes el Día Mundial de la Arquitectura animan a impulsar la rehabilitación integral del parque edificado y a construir vivienda nueva “allí donde sea necesario”.

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Asimismo, advierten de que la infravivienda no es la solución ante el riesgo de que se adopten medidas que reduzcan la superficie de las viviendas o rebajen su calidad constructiva.

Los arquitectos piden medidas a corto, medio y largo plazo dentro de una “estrategia estable en el tiempo” que ataje la crisis actual y evite otras futuras y destacan su “compromiso firme” con la búsqueda de soluciones que promueven el acceso equitativo a la vivienda y la cohesión social.

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Según destacan en su declaración, la arquitectura ofrece soluciones concretas, adaptadas al contexto y a las singularidades de cada territorio, que, tanto en proyectos de obra nueva como a través de la rehabilitación de edificios, mejoran la accesibilidad y la eficiencia energética, se adaptan a los nuevos hábitos culturales y a las necesidades cambiantes de las personas y fomentan el sentido de comunidad y la cohesión social. EFE