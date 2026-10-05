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La 52 Super Series arraca este martes en Valencia con el campeonato en juego

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Valencia, 5 oct (EFE).- La 52 Super Series celebra su última prueba de la edición de este año en Valencia con cinco días de regatas, que arrancan este martes, en las que estará en juego el ganador del último evento del año y coronar al campeón de las 52 Super Series 2026.

La Valencia Sailing Week ha sido presentada este lunes en el edificio Veles e Vents con la presencia de Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana; José Manuel Brotons, jefe del Servicio Deportivo de la Fundación Deportiva Municipal; Rafael Chirivella, presidente de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana; Agustín Zulueta, CEO de 52 Super Series; Lars Böcking, responsable de sostenibilidad del circuito; y los regatistas españoles Juan Vila y Nacho Postigo.

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La cita reunirá hasta el próximo sábado a la élite mundial del considerado mejor circuito de regatas de monocascos de gran premio del mundo con base en el Veles e Vents de Marina de València

Luis Cervera destacó la identidad marinera de la Comunitat Valenciana y su potencial como sede de grandes eventos internacionales. “Somos un territorio privilegiado para la náutica, con 500 kilómetros de costa, más de 50 marinas y una federación alineada con las instituciones”, señaló.

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Para el director general de Deporte de la GVA, la llegada de la 52 SUPER SERIES “pone en valor” esa realidad y sitúa de nuevo a Valencia en el calendario internacional de primer nivel.

En la misma línea, José Manuel Brotons celebró que la ciudad vuelva a sentirse “en casa” como referente internacional de la vela. El representante de la FDM dio la bienvenida a equipos, organización e instituciones, y expresó su deseo de que Valencia disfrute “de este gran acontecimiento”.

Rafael Chirivella recordó el legado de la Copa América y agradeció el regreso de una flota de máximo nivel. El recién proclamado presidente de la FVCV puso en valor la oportunidad de ver a 16 unidades TP52 compitiendo en aguas valencianas, “un espectáculo muy difícil de ver normalmente”.

En nombre de 52 Super Series, Agustín Zulueta subrayó la importancia de estrenar sede y socio en Marina de València.

“Estamos en un lugar privilegiado, con unas infraestructuras que quieren dar un nuevo empujón a esta zona y en uno de los mejores campos de regatas del mundo”, afirmó. Zulueta recordó además el impacto económico del evento, con unas 500 personas desplazadas durante diez días y una repercusión estimada de entre cinco y ocho millones de euros para la ciudad.

Desde el punto de vista deportivo, Nacho Postigo, navegante del equipo turco Provezza, destacó la capacidad del circuito para atraer talento y elogió las condiciones de Valencia: salida directa al mar, campo de regatas frente a la ciudad y una oferta hotelera y gastronómica difícil de igualar.

Por su parte, Juan Vila, navegante del alemán Platoon Aviation, puso el acento en el peso del trabajo invisible de los equipos de tierra, que cuentan con una nutrida participación de profesionales españoles: “La preparación del barco es el 50% o más del éxito”, afirmó.

La presentación se cerró con la intervención de Lars Böcking, quien explicó que las 52 SUPER SERIES no son sólo un evento deportivo: “Cada día recogemos comida donada por los equipos y la distribuimos entre organizaciones locales. En nuestra visita a Lanzarote dimos comida a más de 500 familias. Como dijo Nelson Mandela, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo”.

Al término la presentación, los 16 equipos participantes zarparon de sus boxes a los pies del Veles e Vents para celebrar su jornada de entrenamiento oficial frente a la costa valenciana. EFE

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