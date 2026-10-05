Illa defiende seguir avanzando en las generales: "Cataluña estará con Pedro Sánchez"

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Barcelona, 5 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que en las próximas elecciones generales los españoles deberán "decidir entre seguir avanzando o volver atrás" y ha expresado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Cataluña estará con Pedro Sánchez. Ahora, más que nunca".

En un mensaje en la red social X, Illa ha defendido que "un Gobierno que nació para avanzar no puede detenerse porque algunos prefieran el bloqueo".

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"Que nadie se equivoque: si hay elecciones, es el momento de decidir entre seguir avanzando o volver atrás", ha agregado tras anunciar Sánchez que estos comicios serán el próximo 29 de noviembre.

"Cataluña no se resigna. Cataluña no se rinde. Cataluña estará con Pedro", ha completado. EFE