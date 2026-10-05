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El Guijuelo-Sporting reedita enfrentamiento de hace tres años

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Gijón, 5 oct (EFE).- El Sporting se medirá al Guijuelo, de Tercera RFEF, en su primera ronda de la Copa del Rey, un enfrentamiento que reedita el que tuvieron ambos conjuntos en esta competición hace tres años.

La eliminatoria, fruto del sorteo celebrado este lunes, se disputará a partido único entre el 27 y el 29 de octubre y tendrá lugar en el campo del conjunto salmantino, al tratarse de un rival de inferior categoría, tal y como establece el formato del torneo en las últimas ediciones.

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No obstante, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberá dar el visto bueno al estadio que proponga el Guijuelo, que también tendrá la opción de solicitar que el encuentro se dispute en El Molinón para aumentar sus ingresos con el mayor aforo del recinto gijonés, como ya sucedió en el derbi entre el Ceares y el Sporting de hace unas temporadas, cuando ambos clubes pactaron el cambio de sede.

El cruce reeditará el enfrentamiento entre ambos equipos de hace tres años, que se saldó con una victoria rojiblanca por 0-3 en el feudo chacinero, el Estadio Municipal Luis Ramos.

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La segunda ronda del torneo está fijada para el 2 de diciembre, mientras que los dieciseisavos de final, que contarán con la entrada de los equipos participantes en la Supercopa, se disputarán el 16 de diciembre.

Por otro lado, la plantilla del Sporting se ejercitará esta tarde en Mareo en una sesión programada con el formato habitual al día posterior a un partido, con trabajo de gimnasio para los futbolistas con más minutos en el encuentro y una sesión de mayor intensidad para los suplentes, y con las miradas puestas en el estado físico de varios futbolistas, especialmente Antonio Casas, lesionado ante el Celta Fortuna. EFE

dsl/pgc/og

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