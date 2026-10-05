Espana agencias

El Gobierno vasco ve en "el plebiscito" de Sánchez "una oportunidad única" y destaca que "sale a conquistar conciencias"

23/12/2025 El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, a su llegada al debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
23/12/2025 El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, a su llegada al debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
Guardar

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha considerado que el "plebiscito" planteado por el presidente, Pedro Sánchez, va a ser "una oportunidad única" para que la sociedad española "decida muchas cosas". Asimismo, ha valorado que Sánchez no "sale a la defensiva", sino "a ganar" y "conquistar conciencias" para "hacer de España un país mejor en un contexto internacional en el que la extrema derecha se lo está llevando todo por delante".

Tras el anuncio de convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el consejero socialista ha valorado que hacer las elecciones en torno a la cuestión de la vivienda y otras relacionadas con el estado de bienestar en su conjunto es "un escenario político más que necesario en las circunstancias por las que atraviesa el mundo en estos momentos".

PUBLICIDAD

Así, ha subrayado que la vivienda ha adquirido, en el conjunto de Europa, "una categoría de primera magnitud" no solo política, sino también moral sobre el tipo de sociedad que se quiere ser y si se pretende que las viviendas "sirvan para hacerse ricos" o para "desarrollar un proyecto vital".

En este marco, ha defendido que "este plebiscito que plantea claramente el presidente va a ser una oportunidad única para que en España el conjunto de la sociedad decida muchas cosas".

PUBLICIDAD

El consejero vasco ha considerado "muy inspirador" el discurso de Sánchez, que "sale a ganar, sale el ataque". "No sale a la defensiva, no sale a protegerse, sino que sale de alguna manera a conquistar corazones, a conquistar conciencias y, de alguna manera, a hacer de España un país mejor en un contexto internacional en el que la extrema derecha se lo está llevando todo por delante y en la que España a lo largo de la historia ha sabido también frenar y decir 'stop', y particularmente Euskadi también", ha subrayado.

Según ha indicado, tras el desahucio de Maricarmen y la votación "frustrada" del pasado viernes en el Congreso de los Decretos en materia de vivienda, ha quedado claro que "en España no estamos en materia de vivienda para mejorar las cosas, estamos para cambiarlas, hay que cambiarlas en profundidad".

"¿Estamos dispuestos a asumir coherentemente que estamos sufriendo una emergencia habitacional?, porque eso no es un eslogan, eso es una obra que pesa y por tanto, si nos lo creemos, tenemos que hacer cambios en profundidad", ha insistido.

NO SE RINDE

Respecto a la posibilidad de que, con la convocatoria de elecciones, se puedan salvar las medidas recogidas en los Decretos, ha indicado que el Gobierno "puede volver a aprobar un Decreto" que, una vez disueltas las cámaras, convalidaría no el pleno, sino la Diputación Permanente.

"Vamos a verlo", ha apelado Denis Itxaso, para quien "Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos años que no se rinde" y, por tanto, no descarta "que lo pueda intentar".

En palabras del consejero vasco, "un gobierno que llama a las urnas para tratar de dilucidar este dilema moral en el que está España en estos momentos, tiene que hacer todo lo posible para que, al margen de lo que pase en las urnas, trate de proteger a su gente".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb, los anfitriones de los reyes en Finlandia: de su romance en Brujas a su pasión por el triatlón

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb reciben a los Reyes en su primera visita de Estado al país, una pareja marcada por su vocación europea, los idiomas y el deporte

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb, los anfitriones de los reyes en Finlandia: de su romance en Brujas a su pasión por el triatlón

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

El presidente del Gobierno ha modificado finalmente su agenda este lunes para ofrecer una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Según adelanta ‘El País’, el Ejecutivo confía en la nueva aritmética de la Diputación Permanente, donde el voto de Junts será irrelevante, para salvar el decreto que protege a los vulnerables de los desahucios

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

El líder del PP comparece en la sede nacional del partido minutos después de conocerse la decisión del presidente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

Calendario para las elecciones generales: cuándo se hace oficial en el BOE y fechas clave hasta el 29 de noviembre

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”