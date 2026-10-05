Abascal ve "ilegal" que la Diputación Permanente del Congreso vote de nuevo los decretos de vivienda

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este lunes de "ilegalidad manifiesta" que la Diputación Permanente del Congreso vote de nuevo los decretos de vivienda derogados en Pleno la semana pasada porque entiende que es una forma de "torcer" la decisión tomada por la mayoría de la Cámara Baja.

El Gobierno quiere aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes, después de ser tumbados el viernes con los votos de PP, Vox y Junts. El rechazo a estas medidas ha provocado la convocatoria de elecciones anticipadas.

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Teniendo en cuenta que las elecciones se convocan oficialmente este lunes y, por tanto, las Cortes serán disueltas, los decretos tendrían que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, una suerte de Pleno reducido y en el que el Gobierno sí tiene la mayoría.

SÁNCHEZ ESTÁ DISPUESTO

En una entrevista concedida a 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, Abascal ha tildado de "ilegalidad manifiesta" esta votación en la Diputación Permanente. "Yo creo que estamos ante una ilegalidad manifiesta cuando el Congreso, en la forma más representativa que puede estar, reunido en Pleno, vota en contra de los decretos, no puede uno reunir una pequeña comisión, una parte pequeña del Congreso, para torcer esa decisión", ha explicado.

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No obstante, cree que el presidente, Pedro Sánchez, "está dispuesto a cometer" esa ilegalidad y ha aventurado que "seguro" que contará con la ayuda del Tribunal Constitucional, "que hace mucho tiempo que ha sido asaltado como muchas otras instituciones", según ha dicho.