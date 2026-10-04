Rescatan sin vida al conductor de un camión que cayó al mar en Vilagarcía (Pontevedra)

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- El conductor del camión que cayó al mar este domingo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha sido rescatado sin vida por los efectivos de emergencias, ha informado el 112 Galicia.

Fuentes de Salvamento Marítimo han indicado a EFE que recibieron el aviso a las 12:46 horas, alertados de que un camión y su ocupante habían caído al mar desde el muelle de Ferrazo.

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El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra movilizó la embarcación de rescate Salvamar Pollux, a la que se unieron un barco de Gardacostas y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Los buzos de Gardacostas inspeccionaron el vehículo, que se trataba de una carretilla portacontenedores, pero no encontraron al conductor.

El cuerpo ha sido localizado un poco más tarde en el interior del puerto, sin que se pudiese hacer ya nada por su vida, ha informado el 112 Galicia. EFE

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