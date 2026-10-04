Ponsarnau: "Nos faltó consistencia en la eficacia"

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A Coruña, 4 oct (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, señaló este domingo, tras la derrota ante el Básquet Coruña, que a su equipo le faltó “consistencia en la eficacia”.

“Creo que hemos empezado el partido con buenos tiros, pero no entraban. Y todo eso nos ha provocado ir a remolque. Ellos llevaban la iniciativa, sobre todo gracias a su rebote ofensivo, y a nosotros nos faltó consistencia en la eficacia. Hemos tenido un buen inicio en el tercer cuarto, ahí pudimos hacerles daño pero no lo conseguimos, y ellos respondieron muy bien”, comentó.

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Valoró positivamente “el esfuerzo” de sus jugadores para forzar la prórroga tras un parcial 2-11 en los últimos dos minutos, aunque también confesó que ahí tuvieron “un pelín de fortuna”.

“La prórroga ha sido igualada, pero en el uno u otro ellos han conseguido la victoria. Hubo tiros clave que no han entrado, pero yo me lamento más de rebotes y ataques clave que no hemos jugado en la misma página. Coruña ha puesto todo lo que tenía y se ha llevado el partido”, manifestó Ponsarnau, quien dijo que su equipo está “trabajando mucho” para estar “a la altura” en el rebote defensivo.

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EFE

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dmg/ism