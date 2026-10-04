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PNV denuncia pintadas insultantes contra el consejero de Seguridad en Hondarribia y pide "respeto y convivencia"

04/10/2026 Pintada contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en Hondarribia (Gipuzkoa) POLITICA AUTONOMÍAS EAJ-PNV
04/10/2026 Pintada contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en Hondarribia (Gipuzkoa) POLITICA AUTONOMÍAS EAJ-PNV
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El PNV de Hondarribia ha condenado este domingo las pintadas insultantes aparecidas en la localidad guipuzcoana contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupioria, y ha pedido "respeto y convivencia".

En las redes sociales, los jeltzales han denunciado que, "quien recurre al insulto y al desprecio, pierde toda credibilidad", y han dicho que son "concientes" de que el municipio "está viviendo días difíciles", después de que un hombre fuera abatido por disparo de un agente de la Policía Local cuando este intentó agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza.

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Según ha reconocido el PNV, "lo ocurrido ha provocado dolor y conmoción" en el pueblo, y ha trasladado su "solidaridad y cercanía a quienes lo están viviendo de manera especialmente cercana".

En todo caso, ha destacado que "un hecho tan trágico no puede alejar del respeto y la convivencia". "La convivencia se construye desde el respeto. No podemos permitir que los mensajes de odio e intimidación nos devuelvan a tiempos pasados de tensión social que tanto daño hicieron a nuestra sociedad", ha señalado.

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A su juicio, "la división y la confrontación solo alimentan el odio, venga de donde venga". "Hondarribia necesita respeto, serenidad y convivencia", ha concluido

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