Messi prepara una cúpula de ejecutivos de confianza para el Eldense

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(Corrige la información tras confirmar una fuente que Alfonso Nebot no estuvo el viernes en el palco y que en principio no estará vinculado al Eldense)

Elda (Alicante), 4 oct (EFE).- El argentino Leo Messi perfila el nuevo equipo directivo con ejecutivos de su confianza para dirigir el Eldense, club del que se ha convertido en propietario en una operación que ha de validar aún el Consejo Superior de Deportes (CSD).

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Según pudo saber EFE, se estudia la opción de que Pablo García Montañés sea uno de los ejecutivos de referencia del club. El viernes estuvo en el palco del Nuevo Pepico Amat junto al alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y vieron la remontada del Eldense ante el Oviedo.

García Montañés ha desarrollado su carrera profesional en entidades como Bankinter, Deloitte, Andorra Banc Agrícol Reig SA y, desde el pasado mes de mayo, también ha estado vinculado al equipo directivo de la UE Cornellà, club catalán que también fue adquirido por Messi en abril.

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El técnico del Eldense, Javier Calleja, desveló hace pocos días que tanto el cuerpo técnico como la plantilla mantienen contacto permanente con la nueva directiva del club. EFE

jas/nhp