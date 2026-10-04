Los Cavaliers de James Harden enloquecen el Martín Carpena de Málaga

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Alberto Fuentes

Málaga, 4 oct (EFE).- Los Cleveland Cavaliers, con el atractivo de James Harden, enloquecieron este domingo el pabellón del Unicaja de Málaga, el Martín Carpena, abarrotado con casi 10.000 espectadores en el partido de entrenamiento que cerró el primer ‘training camp’ (concentración de pretemporada) de una franquicia NBA en España.

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El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena rozó el lleno en un domingo que fue histórico, al ser la primera vez que un equipo de la NBA inicia su pretemporada oficial en suelo español.

Los Cleveland Cavaliers, campeones de la NBA en 2016, culminaron su campamento de cinco días en Málaga con un entrenamiento a cuatro cuartos de diez minutos, a la europea, pero con el toque exhibicionista de la cultura NBA.

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Un mediodía dominical de imágenes simbólicas entusiasmaron a los aficionados, la mayoría jóvenes de clubes de la provincia malagueña que asistieron con invitaciones. Entre ellos, un afortunado se llevó el regalo de las zapatillas de Harden en el descanso y otro al final. La cercanía de las superestrellas NBA fue total.

Ver a jugadores que generan la expectación mundial de Harden o al escolta Donovan Mitchell pisando el parqué con el escudo del Unicaja Baloncesto fue extraordinario. Y muy pocos se lo quisieron perder.

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La expectación generada por los 'Cavs' se demostró no solo con los alrededor de 10.000 aficionados asistentes, sino también con la presencia a pie de pista del entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta; jugadores cajistas como Kendrick Perry, Cameron Hunt y Tyler Kalinoski; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; o el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado.

Comenzó el equipo rojo, de Donovan Mitchell, contra el gris de James Harden, pero la superioridad de los grises en el primer cuarto (13-36), y también las pruebas de quinteto, instaron al entrenador Kenny Atkinson a cambiar y el base ‘All-star’ de 37 años alternó al rojo.

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Se vieron conexiones espectaculares entre ‘La Barba’ (Harden) y el exmadridista Mario Hezonja, entonado y mostrando sus habilidades de sobra conocidas en Europa, listo para su regreso a la liga norteamericana.

El contador se reinició en el segundo tiempo, pero nunca importó tan poco el resultado de un partido en el Carpena. La atmósfera era de disfrute en las gradas, con la clásica charanga ‘Los Mihitas’, banda sonora de los partidos de Unicaja, arrancando una ola.

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Al término de este singular e histórico partido de entrenamiento, tiempo para autógrafos, fotos, regalos y atención a los medios de Harden, Mitchell, Hezonja y el exjugador internacional José Manuel Calderón, asesor de la directiva de la franquicia de Cleveland y uno de los artífices de que esta visita haya sido posible y pueda volver a repetirse en el futuro. EFE

afl/cc/ism

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