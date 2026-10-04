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Evans se corona campeón del mundo tras un emocionante duelo en Cerdeña con Solberg

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Los británicos Elfyn Evans y su copiloto Scott Martin (Toyota GR Yaris) se proclamaron este domingo campeones del mundo de rallies de la FIA por primera vez tras una emocionante lucha por el título con Oliver Solberg que se decidió en la última etapa del Rally de Italia disputado en Cerdeña.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, que terminó el sábado quinto en la general, afrontó la última prueba de la temporada, la Wolf Power Stage, sabiendo que quien fuera más rápido entre su compañero de equipo, el sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris), y él, se alzaría con la corona de 2026.

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Solberg, uno de los tres aspirantes al título, salió en la última etapa con 28.6 segundos de margen sobre el segundo, el francés Sebastien Ogier, nueve veces campeón, también piloto de Toyota pero ya sin opciones en 2026. Sin embargo, el sueco perdió tiempo de forma dramática al salirse de la carretera a dos curvas del final, algo que aprovechó Evans, que acumulaba cinco subcampeonatos, incluyendo una derrota por cuatro puntos ante Ogier en 2025.

Este resultado convierte a Evans en el primer campeón británico de pilotos del WRC desde Richard Burns en 2001, mientras que Martin se corona campeón mundial de copilotos por primera vez.

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Junto a Evans le acompañaron en el podio Oliver Solberg y Elliott Edmondson, segundos, y los finlandeses Sami Pajari y Marko Salminen, terceros. EFE

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