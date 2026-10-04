El belga Evenepoel se corona nuevo campeón de Europa

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel se coronó nuevo campeón de Europa de fondo en carretera tras imponerse este domingo a su compañero de fuga, el italiano Giulio Ciccone, en un emocionante esprint en la prueba disputada entre las localidades eslovenas de Liubliana y Sencur.

Evenepoel, que invirtió un tiempo de 4h 16:37 en completar los 196,3 kilómetros del recorrido, sobrepasó sobre la mima línea de meta al corredor transalpino que había adquirido unos metros de distancia tras acelerar en la última curva.

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Completó el podio el también italiano Chrsitian Scaroni, que se colgó la medalla de bronce, tras llegar a la meta en solitario a 59 segundos del ganador, por su parte el español Iván Romeo fue quinto a 1:16 minutos de Remco Evenepoel.EFE