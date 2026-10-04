Espana agencias

El belga Evenepoel se corona nuevo campeón de Europa

Guardar

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel se coronó nuevo campeón de Europa de fondo en carretera tras imponerse este domingo a su compañero de fuga, el italiano Giulio Ciccone, en un emocionante esprint en la prueba disputada entre las localidades eslovenas de Liubliana y Sencur.

Evenepoel, que invirtió un tiempo de 4h 16:37 en completar los 196,3 kilómetros del recorrido, sobrepasó sobre la mima línea de meta al corredor transalpino que había adquirido unos metros de distancia tras acelerar en la última curva.

PUBLICIDAD

Completó el podio el también italiano Chrsitian Scaroni, que se colgó la medalla de bronce, tras llegar a la meta en solitario a 59 segundos del ganador, por su parte el español Iván Romeo fue quinto a 1:16 minutos de Remco Evenepoel.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

La magnitud de las movilizaciones, que se extendieron a Sestao, llevó al Gobierno a militarizar estas ciudades

La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

Diego Araiza, cardiólogo: “El aceite de oliva es buenísimo para el corazón, los datos son muy claros”

El especialista ha señalado tres hábitos que pueden mejorar la salud cardiovascular

Diego Araiza, cardiólogo: “El aceite de oliva es buenísimo para el corazón, los datos son muy claros”

La historia de un joven que se negó a que el pueblo de sus abuelos desapareciese por completo: “Necesitamos gente que venga con ganas de iniciar proyectos”

El concejo de Allande no tiene fondos de limpieza ni reconstrucción porque, hasta hace poco, los abuelos de Damián eran los únicos habitantes

La historia de un joven que se negó a que el pueblo de sus abuelos desapareciese por completo: “Necesitamos gente que venga con ganas de iniciar proyectos”

Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”

La periodista habló con Javi de Hoyos justo antes de acompañar al escenario a la colombiana

Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

ECONOMÍA

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final