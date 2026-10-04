Djokovic supera el récord de Nadal con su victoria número 32 sin derrotas en Pekín

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Pekín, 4 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic (n.11) derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev (n.2) por 4-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a semifinales del Abierto de China, donde sumó su victoria número 32 sin derrotas y superó el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, que compartía con el español Rafael Nadal.

El encuentro duró dos horas y 35 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el seis veces campeón prolongó su imbatibilidad ante el primer favorito y ganador este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos.

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Djokovic, de 39 años, dejó atrás las 31 victorias con las que Nadal inició su trayectoria en Roland Garros y se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (n.6), mientras Zverev perdió una oportunidad de acercarse aún más al número uno del ranking. EFE

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