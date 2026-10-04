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Cortadas al tráfico cuatro carreteras por la lluvia en la provincia de Badajoz

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Mérida, 4 oct (EFE).- Las fuertes lluvias que están protagonizando la mañana de este domingo en Extremadura han ocasionado el corte al tráfico de cuatro carreteras, en las zonas de Tierra de Barros y el suroeste de la provincia de Badajoz.

Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, está cortada la EX-112, a la altura del kilómetro 36, entre Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera, por salto de agua, y la BA026, en el kilómetro 1, de Barcarrota a Valverde de Leganés, por crecida del arroyo el Álamo.

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También BA025, en el kilómetro 14, de Barcarrota a Higuera de Vargas, cortada por desprendimientos, y la EX300 (Km 51), de Solana a Almendralejo, por salto de agua, equipo de tráfico en el lugar.

El 112 estima que en las comarcas de Tierra de Barros, Serena y sur de Badajoz, donde se ha activado el nivel rojo de alerta, podrán registrarse una precipitación acumulada de 60 litros/metro cuadrado en una hora.

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El aviso permanecerá vigente hasta las 15:00 horas, cuando la alerta en este ámbito geográfico pasará a naranja hasta las 22:00 horas.

Otras zonas de Badajoz, como Vegas del Guadiana, así como la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, se encontrarán durante la tarde en alerta naranja con una previsión de precipitación acumulada de 30 litros/metro cuadrado, aunque en algunos casos la precipitación acumulada en 12 horas podría ser de 80 litros.

Respecto a las tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo, tanto Barros como Serena y sur de Badajoz permanecerán en alerta naranja hasta las 22:00 horas.

Por ello, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) en las zonas de Barros y Serena y Sur de la provincia de Badajoz. EFE

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