Beñat San José: "Iñigo Pérez dejó un legado importante que tengo que aprovechar"

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, reiteró este domingo que el objetivo de la temporada es "seguir en Primera atendiendo al cómo" se consiguen los puntos y apuntó que su antecesor, Iñigo Pérez, dejó un "legado y una base importante" que tiene que aprovechar desde el banquillo.

El técnico vasco cumple su primera temporada en el Rayo Vallecano, al que llegó en verano procedente del Eibar. En las siete primeras jornadas de Liga, suma ocho puntos repartidos en dos victorias, dos empates y tres derrotas y están situados en mitad de clasificación.

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"Llegar a la final de la Liga Conferencia o que la pasada fuera la mejor temporada de la historia del club es algo único pero se ha producido una vez en la historia. En la afición y en el club hay realismo y felicidad en lo que se consigue en el día a día", dijo Iñigo Pérez, que participó este domingo en el Skechers Football Lab en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael.

"Iñigo Pérez hizo un trabajo espectacular, es un gran entrenador y una gran persona y ha dejado un legado muy importante. Una base que tengo que aprovecharla y que viene también de Andoni Iraola. Lo siento muy propio y hay una gran parte del juego del equipo que los jugadores se sienten muy naturales y otra que como entrenador vamos puliendo", confesó.

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"Yo no lo entiendo como presión, es un privilegio ser entrenador del Rayo Vallecano y no solo por estar en Primera. El Rayo tiene un carisma que me encanta y es un orgullo estar aquí ahora", comentó el técnico vasco, que tiene claro cuál es el objetivo del curso.

"Seguimos con la identidad del Rayo porque yo también la siento muy propia y los jugadores están preparados para ello. No solo consiste en ganar, que es lo más importante porque te da puntos, también el cómo es muy importante para nosotros. Seguir en Primera es clave pero el cómo cumplirlo es muy importante. Y ojalá lleguemos al final de temporada con vistas para arriba", concluyó. EFE

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