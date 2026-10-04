81-94. El San Pablo Burgos frustra el 25 aniversario del Barris Nord

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Lleida, 4 oct (EFE).- El Recoletas San Pablo Burgos sumó su primera victoria en la Liga Endesa al vencer al iLerna Lleida por 81-94 en un choque que no se decidió hasta los instantes finales.

En el 25 aniversario de la inauguración del Barris Nord, los catalanes desplegaron un gran juego, pero se vieron lastrados por los malos porcentajes ante el aro rival (20% desde el perímetro). Por su parte, el Burgos fue de menos a más a lo largo del choque y estuvo acertado cuando más quemaba el balón.

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Dj Seward y Chase Audige, ambos con 20 puntos, fueron los líderes de los burgaleses en ataque. En el bando ilerdense, James Batemon fue un día más el más destacado del equipo burdeos (16 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias).

Ambos equipos comenzaron el partido un tanto erráticos en ataque y cometieron varias pérdidas, lo que propició un juego con mucho ritmo y posesiones (7-6, min. 5).

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Con la llegada de las primeras rotaciones, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de mejorar sus registros en ataque. Los visitantes optaron por dar un poco de pausa a sus posesiones, mientras que los locales siguieron fieles a su juego dinámico y consiguieron sumar puntos desde la línea de tiro libre (20-19, min.10).

En el segundo período, el Lleida se fue encontrando en ataque y situó, tras un contraataque culminado por Melvin Ejim, una renta de seis puntos, la máxima hasta entonces, que obligó a Porfirio Fisac a pedir el primer tiempo muerto del encuentro (34-28, min.16).

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Poco a poco, los castellanos reaccionaron y, sin encadenar un gran parcial, lograron rebajar la diferencia a un tan solo punto, obligando a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (40-39, min.19).

El Lleida, que hoy vestía con su equipación azul en homenaje a el Caprabo Lleida que inauguró el Barris Nord, se arremangó en defensa y gozó de tiros liberados para ampliar la diferencia en los últimos minutos de la primera mitad, pero solo logró anotar un punto. De este modo, el choque se fue a vestuarios con 41-39 en el electrónico.

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Tras el descanso, el Lleida empezó a ofuscarse en ataque, algo que aprovecharon los de Fiscac, más regulares sobre la pista, para dar la vuelta al partido y llevar la iniciativa en el luminoso por primera vez desde el inicio del segundo cuarto (52-56, min.29). Una canasta de Batemon estableció el 54-56 con el que el duelo llegó al último período.

Cuando más dudas tenían los locales, la dupla Batemon-McGhee cogió las riendas del equipo, que firmó un parcial 6-0 de salida que enloqueció al Barris Nord (60-56, min. 31).

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El choque entró en una fase de alternancias en el marcador en la que brilló especialmente Chase Audige, quien convirtió los primeros ocho puntos de su equipo en el período y catapultó a los suyos cinco arriba (62-67, min.35).

A pesar de que el iLerna Lleida mantuvo vivas hasta el final las opciones de culminar la remontada, un triple errado por McGhee a falta de menos de un minuto para el final prácticamente sentenció el choque (77-84, min 39).

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En los últimos instantes, los catalanes encadenaron varios despropósitos en ataque que permitieron a los burgaleses situar el 81-92 final, un resultado que no refleja la igualdad durante los cuarenta minutos.

- Ficha técnica:

81 - iLerna Lleida (20+21+13+27): McGhee (3), Ejim (15), Paulí (8), Hughes (3), Perrin (17) -cinco inicial- Batemon (16), García (6), Rodríguez (-), Sanz (3), Shurna (2) y Kuath (8).

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94 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (19+20+17+38): Steward (20), Koprivica (13), Radosavljevic (2), Sengfelder (11), Lobaco (-) -cinco inicial- Audige (20), Samar (14), Almazán (-), Díez (3), Doumbuya (11) y Taboada (-).

Árbitros: Martín Caballero, Javier Torres y Vicente Martínez. Sin eliminados

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Barris Nord de Lleida ante 5.565 espectadores. EFE

pbl/gmh/og