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Zaragoza se vuelca en las protestas para reclamar el fin del negocio de la vivienda

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Zaragoza, 3 oct (EFE).- Miles de personas han recorrido este sábado las calles de Zaragoza para reclamar el derecho a una vivienda y denunciar la especulación inmobiliaria en una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en el marco de la jornada estatal de movilizaciones, marcada por las consignas contra el negocio inmobiliario y el "rentismo".

"El barrio no se vende, se defiende", "Fuera rentistas de nuestros barrios" o "Mi casa no es tu cartera de inversión" han sido algunos de los mensajes que han acompañado a los manifestantes durante el recorrido.

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Entre los cánticos también se han escuchado críticas al Ejecutivo central, con proclamas como "Gobierno progresista, cómplice rentista", y llamamientos a la lucha de la clase obrera.

Las pancartas han puesto el foco en la vivienda como negocio y en las dificultades para acceder a ella, en un contexto en el que el coste del alquiler obliga a muchas personas a destinar más de un tercio de sus ingresos a pagar un techo. "Contra el negocio de la vivienda" y "Huelga general. Expropiar a los especuladores. Unamos las luchas" han sido otros de los lemas exhibidos durante la marcha.

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Alicia Gallego, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, ha asegurado que la movilización pretende dejar claro "en todas las calles de Zaragoza que no nos detenemos" y canalizar "toda esta rabia que sentimos".

"Somos muchas y vamos a ser muchas más", ha afirmado, convencida de que la protesta es solo la "chispa" de un movimiento que aspira a extenderse.

Gallego ha criticado al PSOE y Sumar por las medidas planteadas en un real decreto tras siete años de Gobierno, que ha calificado de "migajas", y que no ha salido adelante por el rechazo de la "derecha y ultraderecha", a los que ha acusado de gobernar "solo para rentistas y empresarios". Frente a ello, ha defendido la organización colectiva como "el único camino".

El sindicato quiere reforzar esa organización mediante la formación, el acercamiento a los barrios y la creación de espacios de autogestión y apoyo mutuo. El siguiente paso será una asamblea convocada para el próximo jueves, con la intención de extender la movilización a los barrios, los centros de trabajo y los centros de estudio.

Durante el recorrido de la protesta se han producido algunos amagos de confrontación, cuando varios viandantes han increpado a los participantes, aunque han sido dispersados rápidamente con la intervención policial, mientras en la calle Alfonso I también les han lanzado huevos. EFE

(Foto)

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