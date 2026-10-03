Zaragoza se vuelca en las protestas para reclamar el fin del negocio de la vivienda

Guardar

Zaragoza, 3 oct (EFE).- Miles de personas han recorrido este sábado las calles de Zaragoza para reclamar el derecho a una vivienda y denunciar la especulación inmobiliaria en una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en el marco de la jornada estatal de movilizaciones, marcada por las consignas contra el negocio inmobiliario y el "rentismo".

"El barrio no se vende, se defiende", "Fuera rentistas de nuestros barrios" o "Mi casa no es tu cartera de inversión" han sido algunos de los mensajes que han acompañado a los manifestantes durante el recorrido.

PUBLICIDAD

Entre los cánticos también se han escuchado críticas al Ejecutivo central, con proclamas como "Gobierno progresista, cómplice rentista", y llamamientos a la lucha de la clase obrera.

Las pancartas han puesto el foco en la vivienda como negocio y en las dificultades para acceder a ella, en un contexto en el que el coste del alquiler obliga a muchas personas a destinar más de un tercio de sus ingresos a pagar un techo. "Contra el negocio de la vivienda" y "Huelga general. Expropiar a los especuladores. Unamos las luchas" han sido otros de los lemas exhibidos durante la marcha.

PUBLICIDAD

Alicia Gallego, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, ha asegurado que la movilización pretende dejar claro "en todas las calles de Zaragoza que no nos detenemos" y canalizar "toda esta rabia que sentimos".

"Somos muchas y vamos a ser muchas más", ha afirmado, convencida de que la protesta es solo la "chispa" de un movimiento que aspira a extenderse.

PUBLICIDAD

Gallego ha criticado al PSOE y Sumar por las medidas planteadas en un real decreto tras siete años de Gobierno, que ha calificado de "migajas", y que no ha salido adelante por el rechazo de la "derecha y ultraderecha", a los que ha acusado de gobernar "solo para rentistas y empresarios". Frente a ello, ha defendido la organización colectiva como "el único camino".

El sindicato quiere reforzar esa organización mediante la formación, el acercamiento a los barrios y la creación de espacios de autogestión y apoyo mutuo. El siguiente paso será una asamblea convocada para el próximo jueves, con la intención de extender la movilización a los barrios, los centros de trabajo y los centros de estudio.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido de la protesta se han producido algunos amagos de confrontación, cuando varios viandantes han increpado a los participantes, aunque han sido dispersados rápidamente con la intervención policial, mientras en la calle Alfonso I también les han lanzado huevos. EFE

(Foto)