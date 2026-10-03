Yolanda Díaz dice que la izquierda está preparada para las urnas

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Os Ancares (Lugo), 3 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este sábado que la decisión de adelantar las elecciones es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha asegurado que la izquierda está "absolutamente" preparada para una cita con las urnas si se produce.

En declaraciones a medios en San Román de Cervantes (Lugo), donde ha mantenido un diálogo sobre economía social con el director de cine Oliver Laxe, Díaz ha señalado que habla con Sánchez con frecuencia "por razones evidentes" pero que la decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones es "exclusivamente" de él.

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Si finalmente se va a las urnas, la izquierda está "absolutamente" preparada, ha dicho la vicepresidenta, que ha pedido a la ciudadanía progresista que no se deje "avasallar ni decepcionar" por la votación del viernes sobre los decretos de vivienda.

"Ayer bloquearon el Parlamento, pero no bloquearon la democracia", ha insistido Díaz, que ha recordado que lleva meses diciendo que hay que movilizarse porque los derechos "no caen del cielo".

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Y ha hecho un llamamiento para que "la gente coja en sus manos la democracia", porque "no van a ganar ellos si la gente se moviliza" tanto en las calles como en otros espacios, como los centros escolares.

La ministra de Trabajo ha señalado directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y ha dicho que son "los de las políticas del sufrimiento y el dolor" y "no tienen corazón".

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"Es una indecencia que estemos en las manos de los fondos buitres", ha denunciado Díaz, que ha dicho que si el progresismo se desanima "ellos ganan".

La vicepresidenta ha lanzado un mensaje a la izquierda: "Pongámonos en marcha con alegría, con decencia, con la convicción de la razón y transmitiendo que tenemos futuro y que no van a ganar los malos".

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Díaz ha acudido a la provincia de Lugo para debatir y reflexionar sobre la economía social y ha defendido que es un modelo "democrático y con futuro" que actúa como motor laboral "frente a la economía especulativa que vivimos hoy".

Y ha considerado que "no es casualidad" que en el momento actual la Economía Social, que puede defender los objetivos mundiales de desarrollo, "esté siendo atacada en los centros internacionales globales".

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"Las cooperativas son el motor económico y laboral de muchos territorios, no van por detrás, lideran. La cooperación hace viables iniciativas económicas que de otra forma no lo serían. Y lo hacen con trabajo decente y democracia", ha defendido. EFE

(foto) (vídeo)