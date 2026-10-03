Vidorreta: “Teníamos enfrente a un equipo que juega de memoria”

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Málaga, 3 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, se mostró “disgustado” por la derrota ante su exequipo, La Laguna Tenerife, que “juega de memoria” y que se unió a la “falta de ritmo en ataque” que lastró a los suyos.

“Disgustados con la derrota, pese a que empezamos bien con buen ritmo defensivo y ofensivo. Tuvimos errores y le dimos mucha confianza a Marcelinho, que ha terminado el descanso sin fallo. Nos han entrado nervios y ansiedad, teníamos enfrente a un equipo que juega de memoria”, analizó el técnico en rueda de prensa.

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Txus focalizó la derrota en varios frentes: “Nos hemos desconectado y hemos perdido trece balones en la segunda parte, donde nos faltó ritmo de ataque. En defensa pasamos un momento de relativa crisis”.

“Hemos reaccionado después, mostrando carácter y con opciones de llegar, pero no ha sido posible. Estamos en un periodo de construcción dentro de la reconstrucción”, matizó.

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De hecho, volvió a insistir en que el club sigue buscando refuerzos en el mercado: “Seguimos pendientes de cuál puede ser la próxima incorporación, está claro que lo necesitamos por las bajas”.

“Nuestro objetivo es que nos pasemos la pelota igual de bien y estamos convencidos de que los vamos a hacer”, asegura Vidorreta, que apunta a mejorar el “juego ofensivo, buscar opciones mejores, mejores decisiones individuales” y menos “precipitaciones”.

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“Tenemos que tener paciencia para encontrar la mejor posición y más determinación en los últimos segundos de posesión”, aunque destaca haber sido “tremendamente competitivos contra Real Madrid y Tenerife”.

Sobre el arbitraje, opinó que la acción de Cameron Hunt en una de las posesiones finales “no era falta, y tampoco acción de tiro, me cuesta mucho ganar un ‘instant replay’ con este árbitro principal [Carlos Peruga]. Con un partido tan igualado esos puntos se notan”. EFE

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afl/apa