España

Antidisturbios y pelotas de goma en Madrid: la policía frena la marcha de los manifestantes de extrema derecha que iban hacia la acampada de Sol

Un amplio dispositivo de las Unidades de Intervención Policial contiene en Canalejas a unos 400 manifestantes que protestaban contra el asentamiento por la vivienda

Un grupo de personas durante una concentración contra la acampada en la Puerta del Sol. (Europa Press)
Un grupo de personas durante una concentración contra la acampada en la Puerta del Sol. (Europa Press)
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El centro de Madrid vive una noche de máxima tensión. La Policía Nacional ha tenido que intervenir con contundencia este sábado por la noche, recurriendo al disparo de pelotas de goma y material antidisturbios, para dispersar a varios grupos de extrema derecha que intentaban romper el cordón de seguridad y marchar hacia la Puerta del Sol, donde permanecen centenares de personas acampadas desde hace una semana por el derecho a la vivienda.

Los enfrentamientos más graves se han desencadenado en los alrededores de la Plaza de Canalejas y la Carrera de San Jerónimo, según ha adelantado el diario Demócrata. En ese punto estratégico, manifestantes de extrema derecha —varios de ellos portando banderas de España— intentaron desbordar el dispositivo de seguridad para alcanzar la plaza donde se ubica el campamento base. Las Unidades de Intervención Policial (UIP) respondieron con disparos de material antidisturbios y salvas de fogueo para frenar el avance de los manifestantes.

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La mecha se encendió sobre las 19:30 horas en la zona comprendida entre Banco de España y la plaza de Cibeles. Allí se congregaron unas 400 personas, según datos de la Delegación del Gobierno recogidos por la agencia EFE, tras la llamada de la plataforma Indignados por España, iniciativa secundada por colectivos de ultraderecha como Núcleo Nacional y Democracia Nacional.

Varios agentes de la Policía Nacional controlan a las personas que se manifiestan en contra de la concentración promovida por Núcleo Nacional. (Europa Press)
Varios agentes de la Policía Nacional controlan a las personas que se manifiestan en contra de la concentración promovida por Núcleo Nacional. (Europa Press)

Los manifestantes clamaron contra el Gobierno central y la propia acampada de Sol, reclamando el acceso a una vivienda “social y nacional”, exigiendo “deportaciones masivas” y apelando a la “defensa de la soberanía nacional” con proclamas como “Fuera guarros de nuestros barrios”, “Esta es nuestra tierra y hay que defenderla” o “Ayudas sociales para los nacionales”.

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Muro policial para blindar la acampada

En paralelo, dentro del perímetro de la Puerta del Sol, cientos de personas se concentraron junto a plataformas como Madrid Antifascista al grito de “aquí están los antifascistas” para proteger el asentamiento instaurado en la plaza desde hace siete días, según ha informado Europa Press.

Para evitar el choque directo entre ambos bandos, Interior desplegó a más de 500 agentes antidisturbios, blindó con furgones todos los accesos adyacentes y ordenó el cierre preventivo de las estaciones de Metro de Sevilla y Banco de España. Asimismo, la tensión por estas convocatorias de la ultraderecha se ha sentido también en Sevilla.

Decenas de personas se manifiestan en contra de la concentración promovida por Núcleo Nacional. (Europa Press)
Decenas de personas se manifiestan en contra de la concentración promovida por Núcleo Nacional. (Europa Press)

Estos graves altercados nocturnos en la capital contrastan con el clima de protesta vivido a mediodía, cuando entre 70.000 personas (según las estimaciones de la Delegación del Gobierno) y 500.000 (según los cálculos del Sindicato de Inquilinas) se manifestaron de forma multitudinaria por las calles del centro madrileño, dentro de una gran jornada global convocada en cerca de 50 ciudades españolas.

La indignación social ha escalado tras el rechazo definitivo en el Congreso de los Diputados a los decretos de vivienda del Gobierno —con los votos de PP, Vox y Junts— y el mediático desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en el barrio del Retiro. Mientras el Sindicato de Inquilinas perfila los pasos hacia una próxima huelga general por la vivienda, la Policía Nacional mantiene acordonado el centro para evitar nuevos altercados.

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