Una cueva que no se conocía, posible origen del derrumbe del bar en San Vicente (La Rioja)

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Logroño, 3 oct (EFE).- Una cueva ubicada bajo el bar de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) donde se ha producido un derrumbe la pasada madrugada podría ser el origen del suceso, ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Ramón Ramírez, que ha asegurado que su existencia ha sido una sorpresa para todo el pueblo.

El alcalde ha sido uno de los primeros en llegar al lugar del suceso, poco después de las 05.00 horas, porque "hacía una hora que me había marchado de allí", ha relatado Ramírez, que ha socorrido personalmente a algunas de las 50 personas que estaban en el bar, doce de las cuales han resultado heridas.

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San Vicente de la Sonsierra vive este fin de semana una fiesta en torno al vino por la que "hay más de mil personas en el pueblo" y "todos los alojamientos están llenos, con la excepción del piso que se ha hundido sobre el bar "que es de uso turístico, pero lo tienen alquilado a unos trabajadores que están entre semana y por eso estaba vacío".

En realidad, ha detallado, "no ha pasado nada para lo que podría haber ocurrido" porque "horas antes había muchas familias con niños en ese mismo lugar".

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Aunque los técnicos deben confirmarlo, cree que lo que podría haber sucedido es que esa cueva desconocida habría sufrido algún tipo de pequeño movimiento y eso ha afectado al forjado de la primera planta del edificio y eso ha hecho que se hunda el piso sobre el bar.

"Nadie sabía que allí había una cueva, creo que ni el dueño del edificio y la sorpresa me la he llevado cuando también he tenido que sacar a gente que se había caído dos metros dentro", ha detallado.

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Para todo el pueblo "ha sido un susto muy grande, pero lo bueno es que se ha quedado prácticamente en eso" porque cree que los heridos no lo son de gravedad "aunque a una chica se le ha caído una nevera en la pierna y le ha hecho una gran herida".

Ahora mismo la zona está acordonada por seguridad, aunque ya se han hecho algunos trabajos para asegurarla.

El alcalde ha declarado ya el estado de ruina del edificio y ahora los dueños tendrán que derribarlo por completo, ha concluido el regidor de San Vicente.EFE

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