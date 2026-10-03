Temas del día de EFE España del sábado 3 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - Arranca en Madrid la marcha por la vivienda y para denunciar la caída de los decretos

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(Texto enviado a las 12:34. 394 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Un retén de acampados protege Sol ante la mirada de turistas durante la manifestación

-(Texto enviado a las 12:42. 412 palabras)

- Junts emplaza al PSOE a sentarse a negociar su propuesta de vivienda: "Depende de ellos"

(Texto enviado a las 10:04. 309 palabras)

- El PSOE dice a Junts que "siempre" está sentado a una mesa "dispuesto a negociar"

(Texto enviado a las 10:46. 257 palabras)

- Montero cree "fundamental" acabar con el "negocio de la vivienda" con una huelga general

(Texto enviado a las 13:13. 391 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- IU pide que "el pueblo tome la palabra" si el Gobierno no es capaz de legislar en vivienda

(Texto enviado a las 12:54. 326 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Colau denuncia una "alianza reaccionaria" PP-Vox-Junts "al servicio de los especuladores"

(Texto enviado a las 13:17. 520 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

O Grove (Pontevedra) - Borrell afea que los decretos de vivienda no hayan salido pese a la "evidente" necesidad

(Texto enviado a las 12:31. 233 palabras)

- Garamendi respeta las protestas por la vivienda pero actuaría si hay paro general "ilegal"

(Texto enviado a las 11:22. 361 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales, después de que el Congreso tumbara el viernes, con los votos de PP, Vox y Junts, los dos decretos con los que el Ejecutivo quería frenar los desahucios y prorrogar los alquileres, entre otras medidas.

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Málaga - El PSOE andaluz respalda a Sánchez y asegura que está preparado para cualquier escenario

(Texto enviado a las 13:17. 301 palabras)

Mérida - PSOE de Extremadura: cuando no se es útil en el Parlamento hay que dar la voz al ciudadano

(Texto enviado a las 13:24. 358 palabras)

Pamplona - La presidenta de Navarra asegura que el PSOE "está preparado para cualquier escenario"

(Texto enviado a las 11:52. 271 palabras) (Foto)

FORO LA TOJA

O Grove (Pontevedra) - Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"

(Texto enviado a las 13:21. 139 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS SUMAR

Madrid - Representantes de Sumar se reúnen este domingo en un ambiente de posible adelanto electoral

(Texto enviado a las 12:23. 568 palabras)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Casi toda España en aviso por lluvias y tormentas, con tres comunidades en nivel naranja

(Texto enviado a las 10:45. 324 palabras) (Foto) (Vídeo)

Toledo - Castilla-La Mancha solicitará declarar como zona catastrófica Madrigueras (Albacete)

(Texto enviado a las 13:22. 473 palabras) (Foto) (Vídeo) (Äudio)

- El Gobierno afirma que los vecinos de Madrigueras (Albacete) recibirán ayudas por la riada

(Texto enviado a las 12:49. 434 palabras) (Foto)

València - El episodio de lluvias deja 60.000 rayos y acumulados de 254 l/m2 en Comunitat Valenciana

(Texto enviado a las 11:26. 513 palabras)

Barcelona - Aviso rojo por fuerte lluvia para este sábado en diecisiete comarcas catalanas

(Texto enviado a las 12:21. 188 palabras)

APAGÓN LANZAROTE

Las Palmas de Gran Canaria - Restablecido el suministro de electricidad en Lanzarote tras sufrir un cero energético

(Texto enviado a las 11:11. 415 palabras)

SUCESOS LA RIOJA

Logroño - Doce personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 50

(Texto enviado a las 10:17. 397 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

NARCOTRÁFICO CÁDIZ

Cádiz - Cinco detenidos tras incautar casi 20.000 litros de gasolina para narcolanchas en Cádiz

(Texto enviado a las 10:07. 315 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Un detenido y un herido tras otra noche de conflictos en la playa del Trampolín de Ceuta

(Texto enviado a las 10:43. 239 palabras)

- Los dos nuevos espacios de acogida atenderán a los migrantes más vulnerables en Ceuta

(Texto enviado a las 11:17. 302 palabras)

CESTA COMPRA (Análisis)

Madrid - Los sobrecostes energéticos por la guerra tensan la cadena y dejan un consumidor en alerta

(Texto enviado a las 10:44. 752 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023742042)

ESPAÑA OMS

Madrid - María Neira, candidata a la OMS: Hay que recuperar a EE.UU. para que vuelva a ser Mundial

(Texto enviado a las 08:30. 860 palabras) (Foto)

ELSA PUNSET (Entrevista)

Palencia - Las 10 claves de Elsa Punset para vivir en tiempos extraordinarios: de alarmas a vínculos

(Texto enviado a las 10:54. 771 palabras) (Foto)

BIENAL FLAMENCO

Sevilla - La cantaora Carmen Linares clausura la Bienal de Flamenco de Sevilla con 'Perlas a millares', un espectáculo que celebra el 30 aniversario de su disco 'Antología de la mujer en el cante', fundamental en su carrera, y que contará con la presencia en el escenario de Marina Heredia, María Terremot o Rocío Luna.

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- A las 20:00 horas

FIESTA TRASHUMANCIA

Lumbreras (La Rioja) - Un rebaño de 600 ovejas resalta el valor cultural y económico de la trashumancia

(Texto enviado a las 10:41. 605 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - Maestro cumple el sueño de ser director de orquesta con un videojuego de habilidad y ritmo

(Texto enviado a las 09:29. 556 palabras) (Foto) (Vídeo)

COMIC CON MÁLAGA

Málaga - Frodo y Sam revolucionan la Comic-Con Málaga: Hasta 225 euros por una foto conjunta

(Texto enviado a las 12:39. 352 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

18:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- CRISIS VIVIENDA.- Manifestación por la situación de la vivienda. De Plaza Espanya de Barcelona a Plaza Pius XII. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:00h.- Zaragoza.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Inquilinas convoca una manifestación bajo el lema '¡Ni una Maricarmen más! Abajo el negocio de la vivienda'. Plaza de Santo Domingo.

18:30h.- Toledo.- CRISIS VIVIENDA.- Manifestación por la vivienda de la Unión Popular de Inquilinas (UPI) de Toledo. Plaza de Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:00h.- Málaga.- CRISIS VIVIENDA.- Manifestación por el derecho a la vivienda, convocada por los participantes en la acampada instalada en la plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Granada.- CRISIS VIVIENDA.- Concentración contra el negocio de la vivienda convocada por el Sindicato de Vivienda de Granada Plaza Isabel la Católica. (Texto) (Foto)

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19:00h.- Valladolid.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Vivienda de Valladolid convoca una manifestación contra el "negocio de la vivienda". Plaza Fuente Dorada. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Burgos.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Vivienda de Burgos convoca una manifestación en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación. Plaza del Cid. (Texto) (Foto)

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:00h.- San Sebastián.- SUCESOS HONDARRIBIA.- Una manifestación recorre las principales calles de Hondarribia en memoria de Babacar Welle, el ciudadano senegalés que falleció el pasado lunes en esta localidad guipuzcoana, tras recibir un disparo de un policía municipal mientras intentaba agredir con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza. Frente a la comisaría de la Guardia Municipal. (Texto) (Foto)

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SOCIEDAD

17:00h.- Barcelona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La entidad Llibertat i Descolonització convoca una manifestación en Barcelona contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Passeig de Gràcia-Av. Diagonal.

CULTURA Y TENDENCIAS

14:30h.- Málaga.- COMIC CON MÁLAGA.- El actor Richard Dean Anderson, protagonista de McGyver, conversa sobre cómo construir un héroe en la Comic-Con Málaga. Palacio de Ferias y Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Málaga.- COMIC CON MÁLAGA.- La Comic-Con Málaga acoge la presentación de novedades de Disney, Marvel y 20th Century Studios, con la presencia de Paul Bettany, que compartirá nuevos detalles sobre Vision Quest. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Huesca.- CINE MUJERES.- La actriz, directora, guionista y productora aragonesa Nata Moreno recibe el Premio Pan y Rosas 2026 con el que se inaugura la XXVI Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Huesca. Teatro Olimpia.

17:30h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- Segunda y última jornada de la octava edición del festival ACEROCK, con la actuación de Lèpoka, Gwydion, Sabotaje y Stray Renegades. Pista polideportiva cubierta de María Auxiliadora.

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Víctor Hernández y Marco Pérez, que confirma alternativa. Plaza de las Ventas. (Texto)

18:00h.- Zamora.- FESTIVAL ORGULLO.- Un festival musical con grupos transgresores y artistas queer cierra la celebración en Zamora del orgullo LGTBIQ+. Aceñas de Cabañales. (Texto) (Foto)

19:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA ROCK.- La banda holandesa Cryptosis ofrece su único concierto en Canarias en el marco del festival Taco Suena Rock. Parque El Polvorín.

20:00h.- Arucas (Gran Canaria).- MÚSICA SUM FESTIVAL.- Conciertos de Siloé, Ara Malikian, La La Love You, Dorian, Sexy Zebras, La Casa Azul, Samuraï, Chambao y Arco en la segunda jornada del SUM Festival. Polideportivo.

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El espectáculo 'Perlas a millares' de Carmen Linares con Marina Heredia, María Terremoto, Rafaela Carrasco, y Rocío Luna clausura la Bienal de Flamenco de Sevilla. Teatro de la Maestranza. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

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