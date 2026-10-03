Tabla de tiempos del tercer libre de Sepang

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer entrenamiento libre para el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia:
.1.
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Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:36,302
.2.
Max Verstappen
NED
Red Bull
a 0,278
.3.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
0,558
.4.
George Russell
GBR
Mercedes
0,610
.5.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,714
.6.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,739
.7.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,859
.8.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,064
.9.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,618
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,782
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,902
12.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1,921
13.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,939
14.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,950
15.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,964
16.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
2,054
17.
Oliver Bearman
GBR
Haas
2,390
18.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,414
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
2,509
20.
Alexander Albon
THA
Williams
2,747
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
3,629
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3,921
EFE
gbm/og
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