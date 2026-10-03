Solberg asume el liderato en Cerdeña y aprieta la lucha por el título mundial

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Redacción Deportes, 3 oct (EFE).- El sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) se ha situado en el liderato del Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del campeonato, y a falta de la etapa final su compañero de equipo y líder del certamen, el británico Elfyn Evans, marcha en una quinta plaza que le bastaría para hacerse con la corona.

Solberg, uno de los tres aspirantes al título, saldrá a la etapa de cierre de este domingo con 28.6 segundos de margen sobre el segundo, el francés Sebastien Ogier, nueve veces campeón, también piloto de Toyota pero ya sin opciones en 2026.

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El sueco comenzó el día en tercera posición, a 12.3 segundos del líder provisional, el belga de Hyundai Thierry Neuville, pero inició la remontada por la mañana y supo sortear una tarde plagada de incidentes para situarse en posición de hacerse con la victoria en el rally y con su primer título mundial.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, termina el sábado quinto en la general, mientras que su rival Sami Pajari ocupa la tercera plaza .

En la clasificación provisional, Evans sigue al frente con 240 puntos, seis por delante de Solberg, que suma 234, y con Pajari con 228. El domingo aún quedan por repartir un máximo de 10 puntos adicionales: cinco de la clasificación del Super Sunday y cinco de la Wolf Power Stage.

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Este domingo acaba el rally y el Mundial las cuatro últimas especiales, rematadas con la Power Stage con la que se cierra la temporada. EFE