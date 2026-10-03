Seísmo de magnitud 3,1 frente a la costa de Tarragona sin que haya ocasionado daños

Barcelona, 3 oct (EFE).- Un seísmo de magnitud 3,1 se ha registrado en la tarde de este sábado en el mar, frente a la costa de Mora d'Ebre (Tarragona), sin que haya ocasionado daños personales ni materiales.
El seísmo se ha producido a las 19:36 horas y no ha sido percibido por los ciudadanos, según ha informado el Instituto Cartográfico y Geológico de la Generalitat catalana.
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El epicentro se ha registrado a catorce kilómetros de profundidad en la latitud 40.83 º norte y en la longitud 1.46 º este. EFE
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