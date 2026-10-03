Rybakina cae en Pekín en su estreno como número uno

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Pekín, 3 oct (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, primera favorita, perdió este sábado ante la armenia Alina Charaeva (n.118) por 3-6, 6-4 y 6-3, en la segunda ronda del torneo de Pekín, en su primer partido como número uno del mundo.

El encuentro duró dos horas y doce minutos sobre la pista dura de la central Diamond en el Centro Nacional de Tenis de Pekín.

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Charaeva remontó ante la campeona este año de Australia y Estados Unidos y se convirtió en la primera tenista armenia en derrotar a una número uno. EFE